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ملاكمة/ الدورة الدولية احمت- كومارت: ست ميداليات للجزائر، منها ذهبيتان

  أدرج يـوم : الأحد, 19 كانون2/يناير 2020 19:03     الفئـة : رياضــة     قراءة : 12 مرات
ملاكمة/ الدورة الدولية احمت- كومارت: ست ميداليات للجزائر، منها ذهبيتان

اسطنبول - حصد المنتخب الجزائري للملاكمة (رجال وسيدات) ست ميداليات، إثنتان منها ذهبية ، خلال الدورة الدولية ال33 ،أحمت- كومارت  التي اختتمت اليوم الاحد باسطنبول بعد اسبوع من المنافسة.

والميداليات  الذهبية من انجاز ، محمد حومري في فئة 81 كلع،  وعبد  الحفيظ بن شبلة (91 كلغ)، بينما اكتفى زميله شعيب بلودينات بالميدالية  البرونزية في فئة + 91 كلغ.

وعند السيدات، نالت  ايمان خليف الميدالية الفضية في وزن 60 كلغ، عقب خسارتها امام التركية  إسرى إلديز في النهائي.

من جهتهما ، حصلت بوعلام رميساء (51 كلغ) وإشراق شايب (75 كلغ) على ميداليتين  برونزيتن في فئتهما على التوالي.

وسجلت الدورة الدولية احمت- كومارت  باسطنبول ، مشاركة حوالي 100 ملاكم ( رجال وسيدات)، من 19 بلدا. وسيطرت تركيا على المنازلات  بمجموع 16 ميدالية ( 4 ذهبيات، 5 فضيات و7 برونزيات).

وتندرج الدورة في إطار تحضير الملاكمين الجزائريين للدورة الافريقية التاهيلية للالعاب الاولمبية 2020 بطوكيو ، المقررة من 20 الى 29 فبراير بداكار ( السينغال).

 

       الميداليات الجزائرية :

       سيدات :

60 كلغ : ايمان خليف  (فضية)

51 كلغ : بوعلام رميساء  ( برونزية)

75 كلغ : شايب إشراق  ( برونزية)

 

      رجال :

81 كلغ : محمد حومري ( ذهبية)

91 كلغ : ع

بد الحفيظ بم شبلة  (ذهبية)

+ 91 كلغ : شعيب بلودينات  ( برونزية).

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ملاكمة/ الدورة الدولية احمت- كومارت: ست ميداليات للجزائر، منها ذهبيتان
  أدرج يـوم : الأحد, 19 كانون2/يناير 2020 19:03     الفئـة : رياضــة     قراءة : 12 مرة   شارك

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