ملاكمة/ الدورة الدولية احمت- كومارت: ست ميداليات للجزائر، منها ذهبيتان

اسطنبول - حصد المنتخب الجزائري للملاكمة (رجال وسيدات) ست ميداليات، إثنتان منها ذهبية ، خلال الدورة الدولية ال33 ،أحمت- كومارت التي اختتمت اليوم الاحد باسطنبول بعد اسبوع من المنافسة.

والميداليات الذهبية من انجاز ، محمد حومري في فئة 81 كلع، وعبد الحفيظ بن شبلة (91 كلغ)، بينما اكتفى زميله شعيب بلودينات بالميدالية البرونزية في فئة + 91 كلغ.

وعند السيدات، نالت ايمان خليف الميدالية الفضية في وزن 60 كلغ، عقب خسارتها امام التركية إسرى إلديز في النهائي.

من جهتهما ، حصلت بوعلام رميساء (51 كلغ) وإشراق شايب (75 كلغ) على ميداليتين برونزيتن في فئتهما على التوالي.

وسجلت الدورة الدولية احمت- كومارت باسطنبول ، مشاركة حوالي 100 ملاكم ( رجال وسيدات)، من 19 بلدا. وسيطرت تركيا على المنازلات بمجموع 16 ميدالية ( 4 ذهبيات، 5 فضيات و7 برونزيات).

وتندرج الدورة في إطار تحضير الملاكمين الجزائريين للدورة الافريقية التاهيلية للالعاب الاولمبية 2020 بطوكيو ، المقررة من 20 الى 29 فبراير بداكار ( السينغال).

الميداليات الجزائرية :

سيدات :

60 كلغ : ايمان خليف (فضية)

51 كلغ : بوعلام رميساء ( برونزية)

75 كلغ : شايب إشراق ( برونزية)

رجال :

81 كلغ : محمد حومري ( ذهبية)

91 كلغ : ع

بد الحفيظ بم شبلة (ذهبية)

+ 91 كلغ : شعيب بلودينات ( برونزية).