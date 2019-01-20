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الرابطة الأولى (الجولة ال12): النتائج الكاملة والهدافون

  أدرج يـوم : الأحد, 19 كانون2/يناير 2020 17:37     الفئـة : رياضــة     قراءة : 9 مرات
الرابطة الأولى (الجولة ال12): النتائج الكاملة والهدافون

الجزائر - النتائج الكاملة والهدافون عقب إجراء المباراة المتأخرة بين نجم مقرة ونادي بارادو (1-1) لحساب الجولة ال12 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، اليوم الأحد:

نجم مقرة    : 1 عبد الحفيظ (65)

نادي بارادو : 1 بوزوق (22)

 

اتحاد الجزائر  : 1 محيوس (د 30 ضربة جزاء)

شبيبة القبائل   : 0

 

مولودية وهران : 0

اتحاد بسكرة     : 0

 

أهلي برج بوعريريج : 1 يوسف جحنيط (د 85)نصر حسين داي      : 0

 

مولودية الجزائر : 2 خالي (د 76/ ضد مرماه)، نقاش (د 90+1)

شباب بلوزداد    : 2 ميباراكو (د 35/ ضد مرماه)، سعيود (د 79)

 

جمعية عين مليلة : 3 إيبوزيدان (د 55)، عشو (د 65/ضد مرماه)، دبيح (د 67)اتحاد بلعباس      : 0

شبيبة الساورة  : 0أولمبي الشلف  : 0

شباب قسنطينة : 3 عبيد (د 37/ ض.ج و 58)، أمقران (د 48)

وفاق سطيف   : 1 غشة (د 57).

 

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الرابطة الأولى (الجولة ال12): النتائج الكاملة والهدافون
  أدرج يـوم : الأحد, 19 كانون2/يناير 2020 17:37     الفئـة : رياضــة     قراءة : 9 مرة   شارك

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