الرابطة الأولى (الجولة ال12): النتائج الكاملة والهدافون

نجم مقرة : 1 عبد الحفيظ (65)
نادي بارادو : 1 بوزوق (22)
اتحاد الجزائر : 1 محيوس (د 30 ضربة جزاء)
شبيبة القبائل : 0
مولودية وهران : 0
اتحاد بسكرة : 0
أهلي برج بوعريريج : 1 يوسف جحنيط (د 85)نصر حسين داي : 0
مولودية الجزائر : 2 خالي (د 76/ ضد مرماه)، نقاش (د 90+1)
شباب بلوزداد : 2 ميباراكو (د 35/ ضد مرماه)، سعيود (د 79)
جمعية عين مليلة : 3 إيبوزيدان (د 55)، عشو (د 65/ضد مرماه)، دبيح (د 67)اتحاد بلعباس : 0
شبيبة الساورة : 0أولمبي الشلف : 0
شباب قسنطينة : 3 عبيد (د 37/ ض.ج و 58)، أمقران (د 48)
وفاق سطيف : 1 غشة (د 57).