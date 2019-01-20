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كأس افريقيا لكرة اليد 2020: الجزائر تفوز على المغرب (33-30) وتحتل صدارة المجموعة الرابعة

  أدرج يـوم : الأحد, 19 كانون2/يناير 2020 17:16     الفئـة : رياضــة     قراءة : 5 مرات
كأس افريقيا لكرة اليد 2020: الجزائر تفوز على المغرب (33-30) وتحتل صدارة المجموعة الرابعة

تونس - تغلب المنتخب الجزائري لكرة اليد مساء اليوم الأحد بقاعة رادس (تونس) على نظيره المغربي بنتيجة 33-30 (الشوط الأول: 16-15)، لحساب الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة لكأس امم افريقيا 2020.

هذا الفوز هو الثالث لرفاق مسعود بركوس بعد المسجلين أمام زامبيا (34-09) و الكونغو (31-25) ليتأهل بذلك للدور الثاني للمنافسة رفقة المغرب.

في الدور الثاني الذي سينطلق يوم غد الاثنين، سيلعب المنتخب الجزائري ضمن المجموعة الرئيسية الثانية التي تضم منتخبي تونس حامل اللقب و البلد المنظم و ثاني المجموعة الثالثة، إضافة إلى المغرب.

وفي المقابلة الأخرى لحساب نفس المجموعة، تغلب المنتخب الكونغولي على نظيره الزامبي بنتيجة عريضة (37-17).

وستنطلق مباريات المرحلة الثانية يوم غد الاثنين، يتأهل على إثرها الأولان عن كل مجموعة للمربع الذهبي، علما بأن منتخبي تونس و الجزائر سيستفيدان من نقطتين قبل انطلاق المرحلة الثانية.

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كأس افريقيا لكرة اليد 2020: الجزائر تفوز على المغرب (33-30) وتحتل صدارة المجموعة الرابعة
  أدرج يـوم : الأحد, 19 كانون2/يناير 2020 17:16     الفئـة : رياضــة     قراءة : 5 مرة   شارك

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