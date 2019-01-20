مشاركة فيلم قصير مصور بوهران في مهرجان نيكون بباريس -

الرابطة الأولى (الجولة ال12): النتائج الكاملة والهدافون -

أوراغ يبرز أهمية النهوض بمجال البحث التطبيقي في الجزائر -

ارتقاب تساقط للثلوج يوم الاثنين على المرتفعات التي تتعدى 1000 متر بعديد ولايات غرب الوطن -

الإعلان عن نتائج امتحانات الترقية لمنصب أستاذ رئيسي وأستاذ مكون يوم الاثنين -

ابراهيم غالي يصدر مرسوما رئاسيا يجري من خلاله تعيينات على مستوى الجيش وجهاز الأمن -

كأس افريقيا لكرة اليد 2020: الجزائر تفوز على المغرب (33-30) وتحتل صدارة المجموعة الرابعة -

استثمار: صياغة منظومة قانونية مستقرة و وضع حد لنفوذ اللوبيات -

شيتور يدعو إلى تعزيز دور الجامعة الجزائرية في المشهد العلمي والثقافي العالمي -

للأرشيف مسؤولية كبيرة في الحفاظ على استقرار المجتمع وعلى الباحثين الالتزام بواجبات البحث -

المجلد الأول لموسوعة الجزائر سيكون جاهزا في أواخر السنة الجارية -

إنتاج السمك ببومرداس: تراجع ب24 بالمائة في الإنتاج خلال سنة 2019 -

تنصيب ورشة عمل لتحضير مشاريع النصوص القانونية الخاصة بالمجاهد والشهيد -

رئيس الجمهورية يستقبل رئيس المجلس الأوروبي -

رئيس الجمهورية يتحادث مع نظيره التركي -

العراق: مواجهات في بغداد واستعداد لحراك تصعيدي غير مسبوق في الوسط والجنوب -

لبنان: هدوء حذر غداة يوم من المواجهات غير المسبوقة جراء التأخر في تنفيذ مطالب المحتجين -

رئيس الجمهورية يقرر تحويل سلطة تعيين عدد معين من اطارات الدولة إلى الوزير الأول -

فلاحة: السيد تبون يدعو لرفع قدرات التخزين و لمعالجة مستعجلة لنقص الحليب -