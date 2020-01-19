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رابطة الأبطال: الوداد البيضاوي - اتحاد الجزائر: الغابوني أوتوغو-كاستان حكما رئيسيا

  أدرج يـوم : الأحد, 19 كانون2/يناير 2020 16:40     الفئـة : رياضــة     قراءة : 10 مرات

القاهرة - عينت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (الكاف) الغابوني إيريك أوتوغو-كاستان لإدارة المباراة المحلية المغاربية بين الوداد البيضاوي و اتحاد الجزائر المقررة يوم الجمعة بمركب "محمد الخامس" بالدار البيضاء (سا 00ر20) لحساب الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات لرابطة الأبطال الإفريقية لكرة القدم.

وسيكون في مساعدة الحكم الرئيسي مواطنه بوريس مارلاز و التشادي عيسى يايا.

وسيلعب اتحاد الجزائر (الثالث - 2 ن)، المنهزم في الجولة الفارطة أمام ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي (1-2)، ورقته الأخيرة بالدار البيضاء أمام الوداد الذي استغنى عن المدرب الصربي زوران مانوزلوفيتش، بعد ستة أشهر فقط من تعيينه على العارضة الفنية للفريق، حيث عوضه الأرجنتيني أنخال ميغال غاموندي.

و يحتل الوداد البيضاوي المغربي المركز الثاني في الترتيب برصيد 6 نقاط و بفارق 4 نقاط عن المتصدر ماميلودي صن داونز الذي ضمن مسبقا المرور للدور ربع النهائي و الذي يتنقل بدوره إلى لواندا لمواجهة بترو أتليتيكو الأنغولي (4 - 2 ن).

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رابطة الأبطال: الوداد البيضاوي - اتحاد الجزائر: الغابوني أوتوغو-كاستان حكما رئيسيا
  أدرج يـوم : الأحد, 19 كانون2/يناير 2020 16:40     الفئـة : رياضــة     قراءة : 10 مرة   شارك

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