رابطة الأبطال: الوداد البيضاوي - اتحاد الجزائر: الغابوني أوتوغو-كاستان حكما رئيسيا

وسيكون في مساعدة الحكم الرئيسي مواطنه بوريس مارلاز و التشادي عيسى يايا.
وسيلعب اتحاد الجزائر (الثالث - 2 ن)، المنهزم في الجولة الفارطة أمام ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي (1-2)، ورقته الأخيرة بالدار البيضاء أمام الوداد الذي استغنى عن المدرب الصربي زوران مانوزلوفيتش، بعد ستة أشهر فقط من تعيينه على العارضة الفنية للفريق، حيث عوضه الأرجنتيني أنخال ميغال غاموندي.
و يحتل الوداد البيضاوي المغربي المركز الثاني في الترتيب برصيد 6 نقاط و بفارق 4 نقاط عن المتصدر ماميلودي صن داونز الذي ضمن مسبقا المرور للدور ربع النهائي و الذي يتنقل بدوره إلى لواندا لمواجهة بترو أتليتيكو الأنغولي (4 - 2 ن).