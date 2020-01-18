بومرداس: مشاركة زهاء ألف متسابق في نصف المارطون

وأعطيت إشارة انطلاق هذه الفعالية, التي أدرجت في إطار نشاطات إحياء اليوم الوطني للبلدية, من طرف السلطات الولائية وبحضور عدد من رؤساء البلديات وجمع غفير من الفضوليين وممثلي مختلف جمعيات المجتمع المدني والجمعيات الرياضية.
وشارك في هذا السباق الأول من نوعه بالولاية البالغين أعمارهم 14 سنة فما فوق من فئتي الذكور والإناث, حسبما أوضحته رئيسة الجمعية الولائية لترقية الرياضة النسوية بالولاية, زرقي نوح صورية, المشرفة على التنظيم.
وتجمع المتسابقون في هذه المنافسة الرياضية التطوعية على الساعة العاشرة صباحا بالقرب من مبني دار الثقافة "رشيد ميموني" بوسط المدينة حيث أعطى الوالي إشارة إنطلاقه, ليجوب بعد ذلك هؤلاء عدد من الشوارع الكبرى للمدينة وصولا إلى الملعب الأولمبي جيلالي بونعامة على مسافة سبعة كيلومترات, حسبما لوحظ.
ويتوخى من تنظيم هذه التظاهرة الرياضة التي نظمت بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة -توضح رئيسة الجمعية- تفعيل وتنشيط المحيط والحث والتحسيس حول ضرورة وأهمية الممارسة الرياضية الصحيحة بالنسبة لصحة الإنسان ومحاربة كل أنواع التوترات والمؤثرات والضغوطات الاجتماعية.
وتوجت هذه المنافسة بتوزيع جوائز تشجيعية على الفائزين بالمراتب الأولى, من ذكور و إناث.
للإشارة, فانه من بين أهم ما تضمنته الاحتفالات باليوم الوطني للبلدية, وضع حيز الخدمة على مستوى بلدية بودواو البحري (جنوب الولاية) مشروع ربط ما يزيد عن 50 مسكن بالطاقة الكهربائية وإقامة معرض بدار الثقافة "رشيد ميموني" أبرز من خلال الكتب والصور, مراحل التطور التنموي لبلديات الولاية إلى جانب تنظيم ندوة لشرح قانون المالية لسنة 2020. واختتمت الاحتفالات بحفل تكريمي لموظفي البلديات المحالين على التقاعد و توزيع قرارات الإدماج لفائدة الموظفين في إطار جهاز المساعدة على الإدماج المهني.