الرابطة الأولى (تسوية الرزنامة): اتحاد الجزائر للتأكيد في الشلف، صراع بين صاحبي المؤخرة بمقرة 

فبعد تسجيله لانتصارين متتاليين أمان نادي بارادو و شبيبة القبائل بنفس النتيجة (1-0)، سجل اتحاد الجزائر (3 - 23 نقطة) قفزة نوعية في الترتيب العام، ممنّيا نفسه بتقليص الفارق إلى نقطة واحدة عن غريمه التقليدي، المولودية، في حال عودته من الشلف بكامل الزاد أمام الجمعية المحلية (13 - 16 ن).
فريق سوسطارة الذي يجتاز منذ الصائفة الماضية أزمة مالية خانقة غير مسبوقة، استطاع العودة للواجهة بعد أن عوقب بهزيمة على البساط مصحوبة بخصم ثلاث نقاط من رصيده، بسبب إعلان غيابه عن اللقاء المحلي ضد مولودية الجزائر.
من جهتها، تجتاز جمعية الشلف فترة جيدة للغاية بدليل عدم انهزامها منذ الجولة الحادية عشرة حيث تسعى للبقاء على نفس الوتيرة و الإطاحة بحامل اللقب الوطني، من أجل الابتعاد عن منطقة الهبوط.
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أما شبيبة القبائل (5 - 21 ن) التي استغنت يوم الجمعة عن مدربها هوبير فيلود "بالتراضي" و تعويضه مؤقتا بالثنائي جان إيف شاي و كعروف، فستكون مطالبة بالتدارك بعد تلقيها لهزيمتين منها الاقصاء في الدور ال 32 لكأس الجزائر على ميدان جمعية عين مليلة.
فاستقبالها لمولودية وهران (6 - 20 ن) يعد فرصة سانحة "للكناري" لاستعادة عافيتها و العودة من جديد في السباق نحو المراتب الشرفية. أما مولودية وهران المنتشية بتأهلها الي الدور ثمن النهائي لكأس الجزائر، فستعتمد بالدرجة الأولى على صلابة خط دفاعها خارج قواعدها (خامس أحسن خط دفاعي) للعودة بنتيجة مرضية من تيزي وزو.
وفي أسفل الترتيب، يتلاقى كل من نجم مقرة (14 - 15 ن) و نادي بارادو (12 - 17 ن) في لقاء بست نقاط، حيث يجتاز الناديان فترة عسيرة مما يجعلهما بحاجة ماسة للنقاط.
"فالباك" الذي مني بهزيمة ثقيلة في مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم في نيجريا أمام نادي انيمبا (1-4) سيكون في رحلة محفوفة بالمخاطر إلى مقرة الذي قام بتعيين مدرب جديد و هو الحاج مرين الذي عوض المدرب السابق المقال، الهادي خزار بهدف اعطاء دفع جديد للنادي الذي يعاني الأمرين.