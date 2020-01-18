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سباحة/ التحدي الدولي بجنيف: سحنون ومجاهد يفتكان بطاقة المشاركة في بطولة إفريقيا

  أدرج يـوم : السبت, 18 كانون2/يناير 2020 11:04     الفئـة : رياضــة     قراءة : 12 مرات
سباحة/ التحدي الدولي بجنيف: سحنون ومجاهد يفتكان بطاقة المشاركة في بطولة إفريقيا

الجزائر - أحرز الثنائي الدولي الجزائري، أسامة سحنون و نسرين مجاهد، الحد الأدنى المؤهل إلى بطولة إفريقيا المفتوحة للسباحة-2020، في تخصصي 100 متر سباحة حرة و 100 فراشة، على التوالي، بمناسبة اليوم الأول من سباقات الطبعة الـ 53 من التحدي الدولي للسباحة بجنيف (سويسرا).

واحتل سحنون (27 سنة) المركز الخامس لنهائي (أ) 100 متر سباحة حرة بتوقيت 49 ثا 98 ج، والمرادف لبطاقة المشاركة في بطولة إفريقيا المفتوحة المقررة شهر أبريل 2020 بجنوب إفريقيا. كما جاء إبن مدينة قسنطينة في نفس المرتبة لنهائي (أ) 100 متر فراشة (54 ثا 91 ج)، دون أن يحقق الحد الأدنى للبطولة القارية.

وافتكت مواطنته نسرين مجاهد (20 سنة)، تأشيرة العرس القاري في تخصص 100 متر فراشة، بفضل التوقيت الذي أحرزته أثناء السباق التصفوي (1 د 04 ثا 75 ج)، بالرغم من فشلها في بلوغ السباق النهائي.

من جانبها، نجحت السباحة الصاعدة، إيمان زيتوني (15 سنة) في التأهل إلى نهائي (ب) 200 متر على الظهر، حيث احتلت الصف الخامس بزمن (2 د 24 ثا 54 ج)، بالمقابل عجزت عن انتزاع الحد الأدنى المؤهل لبطولة إفريقيا.

وسارت زميلتها خنساء بلقاسمي (15 سنة) على نفس النهج، بدخولها في الصف الثامن والأخير لنهائي (ب) 50 متر على الصدر، دون التمكن من انتزاع بطاقة العبور إلى المحفل القاري للسباحة.

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 وتتواصل مشاركة عناصر المنتخب الوطني الجزائري للسباحة في تحدي جنيف الدولي، غدا السبت ضمن مسابقات اليوم الثاني.

للتذكير أن الاتحادية الجزائرية للسباحة، أرسلت قائمة تضم سبعة سباحين من المنتخب الوطني من بينهم ست فتيات، للمشاركة في التحدي الدولي للسباحة بجنيف (17-19 يناير)، في حين يشارك أسامة سحنون وأمال مليح، بألوان فريقيهما نادي سباحي مارسيليا ونادي سانت برياست (فرنسا)، تواليا.

للإشارة أن الهيئة الفيدرالية، قد حددت فترة تحقيق الحد الأدنى المؤهل للعرس القاري بين 1 أكتوبر 2019 و 1 مارس 2020، بينما تجرى فترة تسجيل الحد الأدنى الأولمبي، بين أبريل 2019 و 29 يونيو 2020.

 

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سباحة/ التحدي الدولي بجنيف: سحنون ومجاهد يفتكان بطاقة المشاركة في بطولة إفريقيا
  أدرج يـوم : السبت, 18 كانون2/يناير 2020 11:04     الفئـة : رياضــة     قراءة : 12 مرة   شارك

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