المرحلة الثانية لكأس الجزائر للمبارزة (أواسط/فردي): مولودية الجزائر تحصد أغلبية الألقاب

الجزائر - أحرز مُبارزو مولودية الجزائر ألقاب أربعة اختصاصات من اصل ستة، في ختام منافسات المرحلة الثانية لكأس الجزائر للمبارزة (فردي)، لفئة الأواسط (ذكور-إناث)، التي جرت اليوم الجمعة بالمركز الرياضي للإناث بن عكنون (الجزائر العاصمة).

وأحرز ممثلو المولودية كأس الجزائر في اختصاصي الشيش والسيف ( ذكورا واناثا)، فيما توج بالكاس في اختصاص الحسام /إناث ، نادي شهاب القصبة والحسام / ذكور ، نادي ديناميك الجزائر الوسطى .

وأوضح المدرب الوطني (حسام) ، نسيم برناوي في تصريح ل"وأج"، قائلا : منافسات المرحلة الثانية لكاس الجزائر، التي دأبت الاتحادية على تنظيمها كل عام هي "محطة لتقييم مردود اللاعبين من الناحية الفنية والبدنية. اليوم وقفنا على أمور إيجابية أثلجت صدورنا."

وأضاف: "اثناء تقييمنا لمستوى المبارزين لاحظنا ردة فعل ايجابية لديهم ، على غرار ما أبان عنه اللاعب الموهوب بن صغير ابو القاسم (11 سنة). فنيا كان جيدا وبدأ يعتاد على اجواء المنافسات الصعبة . عموما بعض اللاعبين الذي تلقوا اصابات في لقاءات المرحلة الأولى في شهر سبتمبر الماضي ، عادوا للمشاركة في هذه المرحلة ."

وكشف المدرب الوطني ، ان هذه الدورة جاءت في نصف الموسم (خمسة اشهر من التدريب) ومن المفروض أن يكون المبارزون في أوج عطائهم من جميع النواحي ، بعدما خاضوا المنافسات الجهوية بولاياتهم . بقي لنا منافسات المرحلة الثالثة والاخيرة لكاس الجزائر وهي مناسبة لبروز أفضل اللاعبين."

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وخلال لقاءات المرحلة الثالثة والاخيرة، سيقوم تقنيو الاتحادية الجزائر للمبارزة بانتقاء أحسن الرياضيين ( ستة مبارزين) للمشاركة في شهر ابريل المقبل بمصر في الدورة التأهيلية لأولمبياد طوكيو- 2020 ، كما أكد نسيم برناوي الذي اشار الى ان هذه الدورة عرفت مشاركة شبان من فئة الاشبال بهدف تطوير مستواهم والتنافس مع نظرائهم من الأواسط.

وعرفت المرحلة الأولى، التي جرت شهر سبتمبر الماضي، سيطرة أيضا ، مبارزي فريق مولودية الجزائر في فئتي الأواسط والأكابر. وتقام المرحلة الثالثة و الأخيرة لكأس الجزائر شهر أبريل المقبل.

أما فيما يتعلق بمنافسة كأس الجزائر (حسب الفرق) لفئتي الأكابر والأواسط، فستجرى في مرحلة واحدة يومي 28-29 فبراير المقبل.

وشارك في منافسات المرحلة الثانية لكاس الجزائر للأواسط حوالي 60 مبارزا منهم 30 من الاناث ، يمثلون 11 ناديا تابعا لأربع رابطات ولائية.

و يتعلق الأمر ب رابطة الجزائر التي شاركت بأندية : مولودية الجزائر، ديناميك الجزائر الوسطى، ساحل الجزائر، اتحاد القصبة، نادي شهاب القصبة و رابطة سطيف ، ممثلة ب نادي المبارزة لسطيف، الجمعية الرياضية بسطيف، أبطال المبارزة بسطيف إضافة الى رابطة وهران (نادي تكوين وهران) واخيرا رابطة الشلف (أولمبي الشلف).

وتشارك هذه الاندية بعد ظهر غد السبت في منافسات الاكابر بالمركز الرياضي للإناث بن عكنون.