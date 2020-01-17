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دراجات / بطولة إفريقيا على المضمار /اليوم الثاني/ : ثلاث ميداليات جديدة للجزائر من بينها ذهبية

  أدرج يـوم : الجمعة, 17 كانون2/يناير 2020 19:17     الفئـة : رياضــة     قراءة : 9 مرات
دراجات / بطولة إفريقيا على المضمار /اليوم الثاني/ : ثلاث ميداليات جديدة للجزائر من بينها ذهبية

القاهرة - عزز المنتخب الجزائري للدراجات (رجال وسيدات) حصيلته خلال منافسات بطولة إفريقيا على المضمار الجارية بالقاهرة (مصر) بثلاث ميداليات جديدة من بينها ذهبية، اليوم الجمعة، عند ختام منافسات اليوم الثاني.

وتوج لطفي تشامباز بذهبية  سباق التتابع (نخبة/رجال)، فيما نال كل من  نسرين هويلي و حمزة عماري على التوالي  فضية و برونزية تخصص "كيرين" (وسطيات/إناث).

وبالتالي بلغت حصيلة الجزائر في هذه المنافسة القارية بعد يومين من المنافسة إلى ست ميداليات : 2 ذهب، 2 فضة و 2 برونز.

وكانت الذهبية الأولى من نصيب الرياضية نسرين هويلي، في سباق التتابع الفردي (أواسط/اناث)، في حين نال المنتخب الوطني (نخبة/رجال) ميدالية فضية في سباق التتابع "حسب الفرق" .

و افتك ياسين شعلال الميدالية البرونزية في تخصص "سكراتش"، بعد حلوله في الصف الثالث بعد دراجي منتخب جنوب إفريقيا.

وحل الفريق الوطني (نخبة/رجال)، المشكل من ساسان الخصيب، زين الزين طاهير، بن قنيف صديق و لطفي تشامباز، في المرتبة الثانية خلف مصر، بينما اكتفى المنتخب الجنوب إفريقي بالمركز الثالث لمنافسة "حسب الفرق".

و تشارك الجزائر في  الطبعة السادسة من بطولة إفريقيا على المضمار بثمانية رياضيين (سبعة رجال و سيدة واحدة) : ياسين شعلال ، زين الدين طاهير، لطفي تشامباز، الخسيب ساسان، يوسف بوخاري ، بن غنيف صديق، عماري حمزة، عند الذكور و حويلي  نسرين لدى الاناث، تحت قيادة المدرب الوطني عادل برباري.

وبالإضافة الى الجزائر و مصر منظمة البطولة ، تشارك في هذه المنافسة عشرة منتخبات اخرى هي : ليبيا ، المغرب، السيشل، كينيا، بورندي، بوركينا فاسو، كوت ديفوار، السودان، جنوب افريقيا،نيجيريا.

و تكتسي هذه المنافسة أهمية كبيرة بالنسبة لنائب بطل افريقيا ياسين شعلال، الذي سيسعى الى الفوز و الذهاب للمونديال بنية احراز النقاط اللازمة التي تؤهله لأولمبياد طوكيو 2020.

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دراجات / بطولة إفريقيا على المضمار /اليوم الثاني/ : ثلاث ميداليات جديدة للجزائر من بينها ذهبية
  أدرج يـوم : الجمعة, 17 كانون2/يناير 2020 19:17     الفئـة : رياضــة     قراءة : 9 مرة   شارك

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