دراجات / بطولة إفريقيا على المضمار /اليوم الثاني/ : ثلاث ميداليات جديدة للجزائر من بينها ذهبية

وتوج لطفي تشامباز بذهبية سباق التتابع (نخبة/رجال)، فيما نال كل من نسرين هويلي و حمزة عماري على التوالي فضية و برونزية تخصص "كيرين" (وسطيات/إناث).
وبالتالي بلغت حصيلة الجزائر في هذه المنافسة القارية بعد يومين من المنافسة إلى ست ميداليات : 2 ذهب، 2 فضة و 2 برونز.
وكانت الذهبية الأولى من نصيب الرياضية نسرين هويلي، في سباق التتابع الفردي (أواسط/اناث)، في حين نال المنتخب الوطني (نخبة/رجال) ميدالية فضية في سباق التتابع "حسب الفرق" .
و افتك ياسين شعلال الميدالية البرونزية في تخصص "سكراتش"، بعد حلوله في الصف الثالث بعد دراجي منتخب جنوب إفريقيا.
وحل الفريق الوطني (نخبة/رجال)، المشكل من ساسان الخصيب، زين الزين طاهير، بن قنيف صديق و لطفي تشامباز، في المرتبة الثانية خلف مصر، بينما اكتفى المنتخب الجنوب إفريقي بالمركز الثالث لمنافسة "حسب الفرق".
و تشارك الجزائر في الطبعة السادسة من بطولة إفريقيا على المضمار بثمانية رياضيين (سبعة رجال و سيدة واحدة) : ياسين شعلال ، زين الدين طاهير، لطفي تشامباز، الخسيب ساسان، يوسف بوخاري ، بن غنيف صديق، عماري حمزة، عند الذكور و حويلي نسرين لدى الاناث، تحت قيادة المدرب الوطني عادل برباري.
وبالإضافة الى الجزائر و مصر منظمة البطولة ، تشارك في هذه المنافسة عشرة منتخبات اخرى هي : ليبيا ، المغرب، السيشل، كينيا، بورندي، بوركينا فاسو، كوت ديفوار، السودان، جنوب افريقيا،نيجيريا.
و تكتسي هذه المنافسة أهمية كبيرة بالنسبة لنائب بطل افريقيا ياسين شعلال، الذي سيسعى الى الفوز و الذهاب للمونديال بنية احراز النقاط اللازمة التي تؤهله لأولمبياد طوكيو 2020.