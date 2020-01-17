دراجات / بطولة إفريقيا على المضمار: الجزائر تحصد ثلاث ميداليات

وكان المعدن النفيس من نصيب الرياضية نسرين هويلي، في تخصص التتابع الفردي (أواسط/اناث)، في حين نال المنتخب الوطني (نخبة/رجال) ميدالية فضية في تخصص التتابع "حسب الفرق" .
و افتك ياسين شعلال الميدالية البرونزية في تخصص "سكراتش"، بفضل دخوله في الصف الثالث بعد دراجي منتخب جنوب إفريقيا.
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وحل الفريق الوطني (نخبة/رجال)، المشكل من ساسان الخصيب، زين الزين طاهير، بن قنيف صديق و لطفي تشامباز، في المرتبة الثانية خلف مصر، بينما اكتفى المنتخب الجنوب إفريقي بالمركز الثالث لمنافسة "حسب الفرق".
و تشارك الجزائر في هذه الطبعة السادسة من بطولة إفريقيا على المضمار بثمانية رياضيين (سبعة رجال و سيدة واحدة) : ياسين شعلال ، زين الدين طاهير، لطفي تشامباز، الخسيب ساسان، يوسف بوخاري، بن غنيف صديق، عماري حمزة ، عند الذكور و حويلي نسرين لدى الاناث، تحت قيادة المدرب الوطني عادل برباري.
وبالإضافة الى الجزائر و مصر منظمة البطولة ، تشارك في هذه المنافسة عشرة منتخبات اخرى هي : ليبيا ، المغرب، السيشل، كينيا، بورندي، بوركينا فاسو، كوت ديفوار، السودان، جنوب افريقيا،نيجيريا.
و تكتسي هذه المنافسة أهمية كبيرة بالنسبة لنائب بطل افريقيا ياسين شعلال، الذي سيسعى الى الفوز و الذهاب للمونديال بنية احراز النقاط اللازمة التي تؤهله لأولمبياد طوكيو 2020.