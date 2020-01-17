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الاتحادية الجزائرية تعترض على إقامة دورة كأس إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة بمدينة العيون المحتلة

  أدرج يـوم : الجمعة, 17 كانون2/يناير 2020 15:40     الفئـة : رياضــة     قراءة : 35 مرات
الاتحادية الجزائرية تعترض على إقامة دورة كأس إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة بمدينة العيون المحتلة

الجزائر - وجهت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف)رسالة الى رئيس الكونفدرالية الافريقية للعبة (كاف) تندد فيها وتعارض قرار اقامة منافسات كأس افريقيا لكرة القدم داخل القاعة 2020 (28 يناير - 7 فبراير) من قبل المغرب بمدينة العيون المحتلة التابعة لأراضي الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، حسب ما أفادت به اليوم الجمعة في بيان لها نشرته عبر موقعها الرسمي على شبكة الانترنت.

وهددت الاتحادية انها "سوف لن تشارك في احتفالات الذكرى ال63 لإنشاء الكونفدرالية الافريقية، يوم 8 فبراير المقبل، التي تنظم على هامش اجتماع اللجنة التنفيذية للهيئة الكروية الافريقية، في حال تلقيها دعوة".

و ذكرت الفاف في بيانها ان "الكونفدرالية الافريقية كانت تدعو دوما الى احترام القيم الانسانية و لعبت دورا بارزا في التنديد بكل صور الاستعمار، بدء بمحاربة التمييز العنصري بجنوب افريقيا"، مطالبة بمراجعة قرار اقامة هذه المنافسة بمدينة العيون المحتلة الذي له "دوافع سياسية" و "سيؤدي الى احداث شرخ كبير في عائلة الكاف".

و اضاف بيان الاتحادية الجزائرية ان تنظيم المنافسة المذكورة سابقا بمدينة العيون المحتلة "يدخل في اطار سياسة الامر الواقع، وهو الامر الذي يتنافى تماما مع القيم والمبادئ التي دافعت عنها الجزائر دوما".

وبهذه الرسالة، تكون الجزائر قد انظمت الى موقف جنوب افريقيا التي اعلنت صراحة عن مقاطعتها لهذا الموعد التنافسي، عبر رئيس اتحاديتها الوطنية لكرة القدم داني جوردان، عضو المكتب التنفيذي و ثالث نائب لرئيس الكاف.

و اوضح هذا الاخير في تصريحات له قائلا: "يتعين علينا مقاطعة كأس افريقيا داخل القاعة بسبب المشاكل الموجودة بين المغرب و الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.

 المغرب متمسك بإقامة هذه المنافسة بمدينة العيون المحتلة وقد وجهنا له النصيحة بالعدول عن قراره لكنه لا يأخذ بالنصيحة. و من منطلق قناعة حكومتنا ان مدينة العيون تعد أرضا متنازع عنها و محتلة، قررنا مقاطعة هذه الدورة".

آخر تعديل على الجمعة, 17 كانون2/يناير 2020 15:48
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الاتحادية الجزائرية تعترض على إقامة دورة كأس إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة بمدينة العيون المحتلة
  أدرج يـوم : الجمعة, 17 كانون2/يناير 2020 15:40     الفئـة : رياضــة     قراءة : 35 مرة   شارك

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