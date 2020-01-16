كرة السلة: الجزائر تتأهل للمرحلة الثانية على حساب الرأس الأخضر

الجزائر - تأهل المنتخب الجزائري لكرة السلة (رجال)، للمرحلة الثانية للدورة التمهيدية للبطولة الإفريقية 2021 (المجموعة "أ") رغم انهزامه أمام نظيره من الرأس الأخضر بنتيجة (90-99)، الشوط الأول (37-40) في المباراة الثانية التي جرت بينهما اليوم الخميس بسطاوالي (الجزائر) مستفيدا من فوزه في المواجهة الاولى.

و جاءت الأرباع على النحو التالي: الربع الأول (21-17)، الربع الثاني (16-23)، الربع الثالث (29-26)، الربع الرابع (24-33).

تأهل المنتخب الجزائري للمرحلة الثانية للمنافسة جاء بفضل فارق النقاط، بعد فوزه أمس الاربعاء بالمباراة الأولى (79-67).

وتشارك في الدورة التصفوية سبع مناطق مقسمة على خمس مجموعات (1، 2، 3، 4، 5) المقررة شهر يناير الجاري عبر جميع القارة الإفريقية، وتتأهل الخمسة منتخبات الفائزة إلى المرحلة القادمة من التصفيات.

بالنسبة للمرحلة الثانية للتصفيات، تلتحق المنتخبات الخمسة المتأهلة بالمنتخبات ال 15 التي شاركت في دورة-2017 بتونس و هي: أنغولا، الكاميرون، أفريقيا الوسطى، كوت ديفوار، الكونغو الديمقراطية، مصر، غينيا، مالي، المغرب، الموزمبيق، نيجيريا، رواندا، السنغال، تونس و أوغندا.

وسيتم توزيع المنتخبات ال 20 على خمس مجموعات تضم كل واحدة منها 4 منتخبات حيث تشارك كل مجموعة في دورتين على ثلاث مراحل.

و تلعب الدورات الثلاث من 17 إلى 25 فبراير فيما تلتحق بها الدورتان الأخريان ما بين 23 نوفمبر إلى 1 ديسمبر 2020. وسيتم تحديد أماكن اجراء هذه الدورات لاحقا.

أخيرا، تنشط المجموعات الخمس الدورة الأخيرة ما بين 15 و 23 فبراير 2021. و تتأهل المنتخبات الثلاث الأولى عن كل مجموعة للمرحلة النهائية لكأس إفريقيا-20221 المقررة برواندا.

الدورة التمهيدية للبطولة الافريقية-2021 (المجموعة الأولى):

الخميس 16 يناير:

الرأس الأخضر- الجزائر 99-90

الأربعاء 15 يناير:

الجزائر- الرأس الأخضر (79-67).