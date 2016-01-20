كرة اليد: الجزائر- زامبيا (34-9): "قدمنا أداء محترما أمام منتخب في المتناول" (آلان بورت)

الحمامات (تونس) - اعتبر مدرب المنتخب الوطني الجزائري لكرة اليد آلان بورت ان تشكيلته قدمت اداء محترما امام المنتخب الزامبي بعد الفوز العريض(34-9 )الشوط الأول (17-4) اليوم الخميس بقاعة الحمامات (تونس) في المباراة الافتتاحية للطبعة ال 24 لكاس افريقيا للأمم 2020.

وتمكن المنتخب الجزائري صاحب الخبرة والثاني من حيث عدد التتويجات القارية ( 7 بطولات) في الدقائق ال10 الاخيرة من تسجيل 13 هدفا لينهي المباراة بفارق 25 هدفا محققا نقاط الفوز الاولى في المسابقة.

وصرح المدرب الفرنسي للمنتخب الجزائري، آلان بورت "لوكالة الانباء التونسية" بعد نهاية المقابلة قائلا: "ان فريقه كان مطالبا بالفوز في المقابلة الاولى حيث قدم اداء محترما امام منتخب زامبي في المتناول مبرزا ان النقطة " السوداء في المقابلة تبقى اصابة اللاعب علي بولحسة ".

ولاحظ من جهة اخرى "ان الهدف الاول الذي حدده المنتخب الجزائري هو التأهل الى الدور المقبل ثم العمل على استغلال الفرصة ان توفرت لبلوغ الدور النصف النهائي والعمل على الحصول على مرتبة متقدمة جدا في البطولة ".

وقال الان بورت "ان المنتخب الجزائري هو منتخب في طور اعادة البناء ويبقى المنتخبان التونسي والمصري المراهنان الابرز على الفوز باللقب" مضيفا : "لكني اذا تحدثت بقلبي فاني ارشح المنتخب التونسي للفوز بلقب البطولة خاصة واني احتفظ بذكريات طيبة عن الفترة التي قضيتها بتونس عند اشرافي خلال اربع سنوات على المنتخب التونسي".

ويذكر انه تم الاختيار على الجزائري رياض شهبور كأفضل لاعب في المباراة.

و سيخوض رفاق مسعود بركوس مباراتهم الثانية يوم غد الجمعة أمام الكونغو (سا 00ر16) بقاعة رادس، قبل أن ينهوا الدور الأول يوم الأحد 19 يناير (00ر14) بقاعة رادس، أمام المغرب في لقاء القمة للمجموعة الرابعة.