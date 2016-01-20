الدورة العربية ال16 لسباق الدراجات بقسنطينة (المرحلة الأولى): سيطرة عناصر المجمع البترولي

قسنطينة - سيطر دراجو المجمع البترولي (أكابر) اليوم الخميس على المرحلة الأولى من الدورة العربية ال16 لسباق الدراجات "ديدوش مراد" التي انطلقت اليوم الخميس ببلدية "ديدوش مراد" (قسنطينة).

وفاز الدراج كريم حاج بوزيد من المجمع البترولي بالمرتبة الأولى متبوعا بكل من إسماعيل لالوشي وعبد الله بن يوسف من نفس الفريق في المركزين الثاني و الثالث على التوالي ضمن المرحلة الأولى من هذه المنافسة المنظمة من طرف المجلس الشعبي البلدي ل"ديدوش مراد" و الاتحادية الوطنية و الرابطة الولائية للدراجات الهوائية و مديرية الشباب و الرياضة و التي جرت على مسافة 105 كلم.

و كانت انطلاقة هذه المرحلة من وسط مدينة "ديدوش مراد" في ظروف مناخية ملائمة مرورا بحامة بوزيان و بكيرة ثم الجسر العملاق بقسنطينة و بلدية عين سمارة بذات الولاية ثم وادي العثمانية (ميلة) و سيدي خليفة بذات الولاية ثم العودة عبر المالحة و حامة بوزيان و "ديدوش مراد".

و شهدت هذه المرحلة مشاركة ما مجموعه 77 دراجا من فئتي الأكابر والأواسط من بينهم 19 من دولة تونس و البقية من الجزائر ينحدرون من عديد ولايات الوطن.

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و في صنف الأواسط، عادت المرتبة الأولى لأيوب شيباني من نخبة الاتحادية الجزائرية للدراجات، متبوعا بزميله في النادي سليمان بدليس، فيما حل الدراج عبد النور صحراوي من نادي وادي تليلات (وهران) في المركز الثالث.

وستجرى المرحلة الثانية للدورة العربية لسباق الدراجات "ديدوش مراد" غدا الجمعة على مسافة 128 كلم انطلاقا من وسط المدينة باتجاه "زيغود يوسف" على الطريق الوطني رقم 3، مرورا بالكنتور و التوميات و صالح بوشعور و رمضان جمال و الحدائق (سكيكدة) ثم العودة عبر مجاز الدشيش و سيدي مزغيش بنفس الولاية على الطريق الوطني رقم 6 إلى غاية الوصول إلى نقطة الانطلاق.

للإشارة يتم تنظيم الدورة العربية ال16 لسباق الدراجات "ديدوش مراد" على مدار ثلاثة أيام (16 و 17 و 18 يناير) في إطار إحياء الذكرى ال65 لاستشهاد ديدوش مراد (18 يناير من كل سنة).