التحدي الدولي بجنيف: مشاركة سبعة سباحين جزائريين بهدف نيل تأشيرة الأولمبياد وبطولة إفريقيا

الجزائر - ستكون الجزائر ممثلة بسبعة سباحين في الطبعة الـ 53 من التحدي الدولي للسباحة بجنيف (سويسرا)، داخل الحوض الكبير (50 مترا)، المقرر بين 17 و 19 يناير الجاري، وذلك بهدف تحقيق الحد الأدنى المؤهل للألعاب الأولمبية بطوكيو-2020 و بطولة إفريقيا المفتوحة بجنوب إفريقيا (أبريل 2020).

وأرسلت الاتحادية الجزائرية للسباحة، قائمة تضم سبعة سباحين من المنتخب الوطني من بينهم ست فتيات، مع تسجيل غياب الثنائي عبد الله عرجون و لونيس خندريش، في آخر لحظة، بسبب التزاماتهما الجامعية.

وفي حديث مع "وأج" أفاد مدير المنتخبات الوطنية بالاتحادية الجزائرية للسباحة، لمين بن عبد الرحمان، أن العناصر المختارة للمشاركة في موعد جنيف، "تقترب من تحقيق الأهداف المسطرة" من قبل المديرية الفنية الوطنية.

"سنشارك في تجمع جنيف بسبعة سباحين من المنتخب الوطني، ينشطون جميعا في البطولة المحلية مع تسجيل غياب عرجون وخندريش لارتباطات دراسية".

مضيفا : "نهدف عبر هذه المشاركة الي اقتطاع بطاقة الأولمبياد، سيما بالنسبة للسباح جاب الله، الذي يقترب من تحقيق الحد الأدنى (ب) في 800 متر سباحة حرة. أما باقي العناصر فنتوقع منها تحقيق الحد الأدنى المؤهل لبطولة إفريقيا المفتوحة، خاصة بمشاركة 4 سباحات شابات من مواليد 2003 و 2004".

وعن المعايير المعتمدة لاختيار هذه القائمة، قال التقني : "اخترنا هذا الفريق بعد عمل تحضيري مع المدير الفني الوطني، ارتكز على مقاييس دقيقة، حيث أن جميع السباحين المسافرين إلى جنيف على مرمى حجر من حجز مكان لهم في البطولة الإفريقية، وذلك بفارق ثانية و ثانيتين فقط، لهذا نتمنى لهم التوفيق في مهمتهم".

واختتم المدير الفني الوطني حديثه "على العموم، نمتلك قائمة تضم 20 سباحا كلهم قريبون من نيل بطاقة التأهل للموعد القاري او الموعد الأولمبي، فأغلبهم ينشطون بالخارج، على غرار رمزي شوشار، منصف بلمان و رانيا نفسي، فهم يشاركون بصفة دورية في التجمعات المؤهلة للأولمبياد، فضلا عن السباحين المحليين، وهذا تحت إشراف الاتحادية التي ترغب في تأهيل أكبر عدد ممكن من السباحين"، مشيرا إلى أن العناصر الوطنية ستشارك في تجمعين مقبلين بنيس ومرسيليا (فرنسا).

ويطير وفد المنتخب الوطني اليوم الخميس بقيادة المدربين الوطنين، علي معنصري و إلياس نفسي، بينما سيكون رئيس رابطة ولاية الجزائر للسباحة، فضيل الأمين، رئيسا للبعثة الجزائرية.

للإشارة أن الكونفدرالية الإفريقية للسباحة، قد حددت فترة تحقيق الحد الأدنى المؤهل للعرس القاري بين 1 أكتوبر 2019 و 1 مارس 2020، بينما تجرى فترة تسجيل الحد الأدنى الأولمبي، بين أبريل 2019 و 29 يونيو 2020.

و معلوم أن ثلاثة سباحين جزائريين حققوا الحد الأدنى للمشاركة في الأولمبياد لحد الآن، و يتعلق الأمر بأسامة سحنون (حد أدنى "أ" في 50 و 100 متر سباحة حرة)، جواد سيود (حد أدنى "ب" في 200 متر 4 سباحات) و عبد الله عرجون (حد أدنى "ب" في 100 و 200 متر على الظهر).

قائمة السباحين المعنيين بتحدي جنيف الدولي :

- أنيس جاب الله / 400، 800 متر سباحة حرة.

- خنساء بلقاسمي / 50، 200،100 متر على الصدر و 200 متر أربع سباحات.

- سارة شاطر / 50، 100 متر على الظهر.

- سارة الطهاوي / 50، 100، 200 متر على الظهر.

- مريم خالدي / 100، 200 متر فراشة.

- نسرين مجاهد / 50، 100 متر سباحة حرة و 50، 100 متر فراشة.

- إيمان زيتوني / 50، 100، 200 متر على الظهر و 100 متر فراشة.