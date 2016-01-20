دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات: مشاركة 74 ناديا من 16 دولة في الطبعة الخامسة بالشارقة

الشارقة - كشفت اللجنة المنظمة العليا لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، عن مشاركة تاريخية لـ74 نادياً عربياً من 16 دولة من بينها الجزائر ضمن 9 ألعاب، في النسخة الخامسة التي تنظمها مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، خلال الفترة من 2 حتى 12 فبراير المقبل بالشارقة.

وأعلنت اللجنة عن تصدّر دولة الإمارات قائمة الدول المشاركة بـ14 نادياً، فيما تشارك المملكة العربية السعودية بـ12 نادياً لأول مرة في تاريخ الدورة، ومملكة البحرين بـ8 أندية، والجزائر بـ7 أندية والمملكة الأردنية الهاشمية ودولة الكويت بـ6 أندية لكل دولة، ومصر بـ4 أندية، وليبيا بثلاثة أندية، إلى جانب ناديين اثنين من السودان، و3 أندية من سوريا، وناديين من كل من تونس وفلسطين، وناد واحد لكل من سلطنة عُمان والعراق والمغرب.

وحسب نفس المصدر فان الجزائر تشارك هذا العام في المنافسات في رياضات كرة السلة، والكرة الطائرة، والكرة الطاولة، والرماية، والكاراتيه، والقوس والسهم.

وأوضحت اللجنة، خلال مؤتمر صحفي، أن لعبة الكاراتيه حققت أكبر عدد مشاركات على صعيد الألعاب ، بمشاركة 12 نادياً، تلتها الكرة الطائرة بواقع 9 أندية تتزاحم على ذهب المنافسة، فيما بلغ عدد الأندية المشاركة في منافسات الكرة الطاولة 10 أندية، وألعاب القوى 8 أندية وكرة السلّة 9 أندية، و7 أندية بمواجهات على صعيد ألعاب: الرماية والمبارزة والقوس والسهم، بينما تشارك فارسات من 5 أندية في منافسات الفروسية.

وعرّفت اللجنة بجدول المسابقات الذي يفتتح بمنافسات كرّة السلة والطائرة والكاراتيه في 3 فبراير المقبل، على صعيد الألعاب الجماعية، فيما تنطلق منافسات الرماية يوم الأربعاء 5 فبراير، بينما تستعد الفرق لخوض غمار تحديات الفروسية /قفز الحواجز/ ومنافسات القوس والسهم في 3 فبراير، على أن تستهل الأندية مشوار الكرة الطاولة في 4 فبراير، وتبدأ منافسات المبارزة في 9 فبراير، وألعاب القوى في 8 فبراير.

وحددت اللجنة موعد الاجتماعات الفنية والقرعة في الأول من فبراير لمنافسات كرة السلة والطائرة والقوس والسهم، فيما سيعقد في 2 فبراير اجتماع الكاراتيه والفروسية، ويوم 3 فبراير لألعاب الرماية وكرة الطاولة، بينما ينظم في 7 فبراير اجتماع ألعاب القوى، يليه في 8 فبراير اجتماع المبارزة.

وأعلنت اللجنة المنظمة العليا للدورة عن استحداث كأس "أفضل جمهور"، وكأس "أفضل مشجعة"، إضافة للجوائز التي تقدمها الدورة "كأس التفوق الرياضي"، و"التميّز الرياضي"، و"اتحاد اللجان للعب النظيف"، إلى جانب تخصيص تكريمات لأفضل فريق لجنة ضمن اللجنة التنفيذية للدورة، وأفضل اتحاد وطني متعاون مع الدورة، وأفضل اتحاد عربي.

وأشارت اللجنة، إلى تنظيم "جلسة رياضة المرأة في الإعلام العربي" الخاص بالإعلاميين والمؤثرين في مجال الإعلام الرياضي العربي، بهدف بحث الفرص والتحديات الرامية إلى الارتقاء برياضة المرأة، وتقديم مقترحات للمؤسسات الإعلامية وصناع القرار، ليكون الإعلام محفزاً لتطوير رياضة المرأة وليس ناقلاً وحسب.

وكشفت اللجنة عن جاهزية 13 منشأة رياضية موزعة على مختلف أنحاء الإمارة، لاستضافة منافسات الدورة، 6 منها ستحتضن منافسات الدورة، فيما تستضيف 7 قاعات رياضية أخرى تدريبات وتحضيرات الفرق المشاركة.