المرحلة الثانية من كأس الجزائر للمبارزة (أكابر-أواسط/فردي): 130 مبارز في موعد العاصمة

ويمثل هؤلاء الرياضيون 11 ناديا تابعا لأربع رابطات ولائية و الحرس الجمهوري, حسب ما علم من مديرية التنظيم الرياضي بالاتحادية الجزائرية للمبارزة. ويتعلق الأمر بكل من رابطات سطيف (ثلاثة أندية), الجزائر (5), الشلف (1) و وهران (1).
وعرفت المرحلة الأولى, التي جرت شهر سبتمبر الماضي على مستوى نفس القاعة, سيطرة مبارزي فريق مولودية الجزائر في فئتي الأواسط والأكابر, فيما برزت عناصر نادي تكوين وهران.
وتقام المرحلة الثالثة و الأخيرة لكأس الجزائر شهر أبريل المقبل, حسب ما استفيد من مدير التنظيم الرياضي, مهدي فراوسي.
أما فيما يخص منافسة كأس الجزائر للفرق لفئتي الأكابر والأواسط, فستجرى في مرحلة واحدة وذلك يومي 28-29 فبراير المقبل.
الأندية المشاركة:
- رابطة الجزائر: مولودية الجزائر, ديناميك الجزائر الوسطى, ساحل الجزائر, اتحاد القصبة, نادي شهاب القصبة.
- رابطة سطيف: نادي المبارزة لسطيف, الجمعية الرياضية بسطيف, أبطال المبارزة بسطيف.
- رابطة وهران: نادي تكوين وهران.
- رابطة الشلف: أولمبي الشلف.
-الحرس الجمهوري (أكابر).