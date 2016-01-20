Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

المرحلة الثانية من كأس الجزائر للمبارزة (أكابر-أواسط/فردي): 130 مبارز في موعد العاصمة

  أدرج يـوم : الخميس, 16 كانون2/يناير 2020 12:58     الفئـة : رياضــة     قراءة : 14 مرات

الجزائر - يشارك 130 مبارز من بينهم 45 فتاة, في المرحلة الثانية لكأس الجزائر للمبارزة (فردي), في كل من فئتي الأكابر والأواسط (ذكور-إناث), يومي الجمعة والسبت بالقاعة الفيدرالية ببن عكنون (الجزائر العاصمة).

ويمثل هؤلاء الرياضيون 11 ناديا تابعا لأربع رابطات ولائية و الحرس الجمهوري, حسب ما علم من مديرية التنظيم الرياضي بالاتحادية الجزائرية للمبارزة. ويتعلق الأمر بكل من رابطات سطيف (ثلاثة أندية), الجزائر (5), الشلف (1) و وهران (1).

وعرفت المرحلة الأولى, التي جرت شهر سبتمبر الماضي على مستوى نفس القاعة, سيطرة مبارزي فريق مولودية الجزائر في فئتي الأواسط والأكابر, فيما برزت عناصر نادي تكوين وهران.

وتقام المرحلة الثالثة و الأخيرة لكأس الجزائر شهر أبريل المقبل, حسب ما استفيد من مدير التنظيم الرياضي, مهدي فراوسي.

أما فيما يخص منافسة كأس الجزائر للفرق لفئتي الأكابر والأواسط, فستجرى في مرحلة واحدة وذلك يومي 28-29 فبراير المقبل.

 

الأندية المشاركة:

 

- رابطة الجزائر: مولودية الجزائر, ديناميك الجزائر الوسطى, ساحل الجزائر, اتحاد القصبة, نادي شهاب القصبة.

 

- رابطة سطيف: نادي المبارزة لسطيف, الجمعية الرياضية بسطيف, أبطال المبارزة بسطيف.

 

- رابطة وهران: نادي تكوين وهران.

 

- رابطة الشلف: أولمبي الشلف.

 

-الحرس الجمهوري (أكابر).

آخر تعديل على الخميس, 16 كانون2/يناير 2020 13:01
كلـمات مفتـاحيــة :
المرحلة الثانية من كأس الجزائر للمبارزة (أكابر-أواسط/فردي): 130 مبارز في موعد العاصمة
  أدرج يـوم : الخميس, 16 كانون2/يناير 2020 12:58     الفئـة : رياضــة     قراءة : 14 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.01.16

وزير الاتصال يزور مقر وكالة الأنباء الجزائرية ويترحم على روح الفقيد عبد الكريم حمادة

20.01.16

دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات: مشاركة 74 ناديا من 16 دولة في الطبعة الخامسة…

20.01.16

السيد جراد يتحادث مع رئيس الوزراء الإيطالي

20.01.16

حوادث المرور: وفاة 4 أشخاص وإصابة آخر بجروح خلال ال24 ساعة الأخيرة

20.01.16

المرحلة الثانية من كأس الجزائر للمبارزة (أكابر-أواسط/فردي): 130 مبارز في موعد العاصمة

20.01.16

كرة اليد/ كأس افريقيا 2020 (المجموعة 4 - الجولة 1): فوز الجزائر على زامبيا (34-09)

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.01.13

الرئيس تبون يأمر الوزير الأول بإعداد مشروع قانون يجرم كل مظاهر العنصرية والجهوية

20.01.13

الرئيس تبون يزور المجاهد والوزير الأسبق أحمد طالب الإبراهيمي في بيته للاطمئنان على صحته

20.01.13

مشاهدة طائر "المغني الأفريقي" للمرة الأولى بالجزائر "مختصون في علم الطيور"

20.01.13

الضريبة على الأملاك: المديرية العامة للضرائب تعتزم القيام بإحصاء وطني

20.01.14

الوكالة الوطنية للموارد المائية: نحو إعداد مخطط عمل للعصرنة والتطوير

20.01.13

باتنة: مشاركة 173 رياضيا في البطولة العسكرية الوطنية لسير المغاوير بالفرقة الأولى المدرعة…