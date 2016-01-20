المرحلة الثانية من كأس الجزائر للمبارزة (أكابر-أواسط/فردي): 130 مبارز في موعد العاصمة

وزير الاتصال يزور مقر وكالة الأنباء الجزائرية ويترحم على روح الفقيد عبد الكريم حمادة -

السيد جراد يتحادث مع رئيس الوزراء الإيطالي -

الهلال الأحمر الجزائري: توزيع مساعدات إنسانية لفائدة أكثر من 300 عائلة معوزة بتين زواتين -

رئيس الوزراء الإيطالي يشرع في زيارة عمل الى الجزائر -

الفنانة حورية مناع تعرض لوحاتها بأوبرا الجزائر -

كرة السلة/ الدورة التمهيدية للبطولة الافريقية-2021 : الجزائر تفوز على الرأس الأخضر /79-67/ -

الأمم المتحدة: اتفاق الجزائر السبيل الوحيد الناجع لتسوية الأزمة المالية -

هزة أرضية بقوة 0ر3 درجات بولاية بجاية -

مهرجان الفيلم الجامعي لوهران: قضايا المجتمع تلهم السينمائيين الشباب -

الرئيس ابراهيم غالي يصدر مرسوما رئاسيا يتضمن تشكيل الحكومة الجديدة -

جمارك: سيكون بإمكان المتعاملين معرفة التصنيف التعريفي و مصدر سلعهم قبل التصريح بها -

الرئيس تبون يستقبل رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين عبد الرزاق قسوم -

عماري: إعادة هيكلة البساتين من أجل إنتاج سنوي متواصل -

فروخي: ضرورة التكفل بانشغالات المهنين و المتعاملين الاقتصاديين -

تجريم العنصرية والجهوية: جراد يدعو إلى البدء في إعداد نص القانون -

شيعلي: يسدي تعليمات لمصالح مطار هواري بومدين للتكفل الجيد بالمسافرين -

منظمة حماية المستهلك تدعو الحكومة لاتخاذ اجراءات استعجالية لتحسين معيشة المواطنين -

السيد عبد اللاوي والسفير الروسي بالجزائر يؤكدان أهمية تعزيز العلاقات البرلمانية الثنائية -

الدعوة لإعادة تفعيل دور اتحاد المغرب العربي وإدماجه في مسار حل الأزمة الليبية -