كرة اليد/ كأس افريقيا 2020 (المجموعة 4 - الجولة 1): فوز الجزائر على زامبيا (34-09)

وفي المقابلة الاخرى لحساب نفس المجموعة, فاز المنتخب المغربي على نظيره الكونغولي بنتيجة 34-25 (الشوط الأول: 20-15).
ولحساب الجولة الثانية المقررة ليوم غد الجمعة, سيواجه المنتخب الوطني نظيره الكونغولي على الساعة 00ر16, فيما يقابل فريق زامبيا, السباعي المغربي (00ر12سا).
كرة اليد / كأس افريقيا-2020 (الجولة الاولى): وضعية المجموعة الرابعة
وضعية المجموعة الرابعة من كأس أمم افريقيا-2020 لكرة اليد الجارية فعالياتها بتونس, بعد اجراء الجولة الاولى من المنافسة يوم الخميس.
الخميس :
المغرب - الكونغو 34-25
الجزائر - زامبيا 34-09
الترتيب نقاط لعب
1- الجزائر 2 1
2- المغرب 2 1
3- الكونغو 0 1
4- زامبيا 0 1
-- المقابلات المتبقية في المجموعة :
-- الجولة الثانية (17 يناير)
قاعة الحمامات : زامبيا - المغرب 00ر12سا
قاعة رادس : الكونغو - الجزائر 00ر16سا
-- الجولة الثالثة (19 يناير)
قاعة الحمامات : الكونغو - زامبيا 00ر12سا
قاعة رادس : المغرب - الجزائر 00ر14سا
ملاحظة : في ختام الدور التمهيدي, يتأهل أول و ثاني ترتيب المجموعات الأربع الى المرحلة الثانية من المنافسة التي تتشكل من فوجين. الأول يضم رائدي و وصيفي المجموعتين الأولى و الثانية, و الثاني يتكون من رائدي و وصيفي المجموعتين الثالثة و الرابعة, حيث تأخذ بعين الاعتبار نتائج الفرق التي تواجدت في نفس المجموعة خلال الدور التمهيدي.