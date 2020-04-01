كرة اليد/ كأس افريقيا 2020 (المجموعة 4 - الجولة 1): فوز الجزائر على زامبيا (34-09)

تونس - فاز المنتخب الجزائري لكرة اليد, يوم الخميس بقاعة الحمامات (تونس), على نظيره الزامبي بنتيجة 34-09 (الشوط الأول : 17-04), لحساب الجولة الاولى من منافسات المجموعة الرابعة لكأس امم افريقيا 2020.

وفي المقابلة الاخرى لحساب نفس المجموعة, فاز المنتخب المغربي على نظيره الكونغولي بنتيجة 34-25 (الشوط الأول: 20-15).

ولحساب الجولة الثانية المقررة ليوم غد الجمعة, سيواجه المنتخب الوطني نظيره الكونغولي على الساعة 00ر16, فيما يقابل فريق زامبيا, السباعي المغربي (00ر12سا).

كرة اليد / كأس افريقيا-2020 (الجولة الاولى): وضعية المجموعة الرابعة

وضعية المجموعة الرابعة من كأس أمم افريقيا-2020 لكرة اليد الجارية فعالياتها بتونس, بعد اجراء الجولة الاولى من المنافسة يوم الخميس.

الخميس :

المغرب - الكونغو 34-25

الجزائر - زامبيا 34-09

الترتيب نقاط لعب

1- الجزائر 2 1

2- المغرب 2 1

3- الكونغو 0 1

4- زامبيا 0 1

-- المقابلات المتبقية في المجموعة :

-- الجولة الثانية (17 يناير)

قاعة الحمامات : زامبيا - المغرب 00ر12سا

قاعة رادس : الكونغو - الجزائر 00ر16سا

-- الجولة الثالثة (19 يناير)

قاعة الحمامات : الكونغو - زامبيا 00ر12سا

قاعة رادس : المغرب - الجزائر 00ر14سا

ملاحظة : في ختام الدور التمهيدي, يتأهل أول و ثاني ترتيب المجموعات الأربع الى المرحلة الثانية من المنافسة التي تتشكل من فوجين. الأول يضم رائدي و وصيفي المجموعتين الأولى و الثانية, و الثاني يتكون من رائدي و وصيفي المجموعتين الثالثة و الرابعة, حيث تأخذ بعين الاعتبار نتائج الفرق التي تواجدت في نفس المجموعة خلال الدور التمهيدي.