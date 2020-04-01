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كرة اليد/ كأس افريقيا 2020 (المجموعة 4 - الجولة 1): فوز الجزائر على زامبيا (34-09)

  أدرج يـوم : الخميس, 16 كانون2/يناير 2020 12:50     الفئـة : رياضــة     قراءة : 16 مرات

تونس - فاز المنتخب الجزائري لكرة اليد, يوم الخميس بقاعة الحمامات (تونس), على نظيره الزامبي بنتيجة 34-09 (الشوط الأول : 17-04), لحساب الجولة الاولى من منافسات المجموعة الرابعة لكأس امم افريقيا 2020.

وفي المقابلة الاخرى لحساب نفس المجموعة, فاز المنتخب المغربي على نظيره الكونغولي بنتيجة 34-25 (الشوط الأول: 20-15).

ولحساب الجولة الثانية المقررة ليوم غد الجمعة, سيواجه المنتخب الوطني نظيره الكونغولي على الساعة 00ر16, فيما يقابل فريق زامبيا, السباعي المغربي (00ر12سا).

 

كرة اليد / كأس افريقيا-2020 (الجولة الاولى): وضعية المجموعة الرابعة

 

وضعية المجموعة الرابعة من كأس أمم افريقيا-2020 لكرة اليد الجارية فعالياتها بتونس, بعد اجراء الجولة الاولى من المنافسة يوم الخميس.

 

الخميس :

المغرب - الكونغو     34-25

الجزائر - زامبيا       34-09

 

الترتيب       نقاط         لعب

1- الجزائر         2             1

2- المغرب         2             1

3- الكونغو         0            1

4- زامبيا           0            1

 

-- المقابلات المتبقية في المجموعة :

 

-- الجولة الثانية (17 يناير)

قاعة الحمامات : زامبيا - المغرب  00ر12سا

قاعة رادس : الكونغو - الجزائر  00ر16سا

 

-- الجولة الثالثة (19 يناير)

قاعة الحمامات : الكونغو - زامبيا  00ر12سا

قاعة رادس : المغرب - الجزائر   00ر14سا

 

ملاحظة : في ختام الدور التمهيدي, يتأهل أول و ثاني ترتيب المجموعات الأربع الى المرحلة الثانية من المنافسة التي تتشكل من فوجين. الأول يضم رائدي و وصيفي المجموعتين الأولى و الثانية, و الثاني يتكون من رائدي و وصيفي المجموعتين الثالثة و الرابعة, حيث تأخذ بعين الاعتبار نتائج الفرق التي تواجدت في نفس المجموعة خلال الدور التمهيدي.

آخر تعديل على الخميس, 16 كانون2/يناير 2020 13:02
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كرة اليد/ كأس افريقيا 2020 (المجموعة 4 - الجولة 1): فوز الجزائر على زامبيا (34-09)
  أدرج يـوم : الخميس, 16 كانون2/يناير 2020 12:50     الفئـة : رياضــة     قراءة : 16 مرة   شارك

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