كأس الجزائر للفوفيتنام: مصارعو ورقلة يحصدون 12 ميدالية ذهبية (رابطة)

ورقلة - حصد مصارعو ولاية ورقلة في رياضة الفوفيتنام 12 ميدالية ذهبية و4 ميداليات فضية وواحدة برونزية في منافسات كأس الجزائر للفوفيتنام التي نظمتها الإتحادية الجزائرية لرياضة الفوفيتنام مؤخرا بالدار البيضاء (الجزائر العاصمة ) ، حسبما علم يوم الخميس من مسؤولي الرابطة المحلية.

وقد شاركت مدرسة ''البين دين زا'' للفويتنام في هذه التظاهرة الرياضية الوطنية بثلاثة فرق تتمثل في النادي الرياضي مولودية شباب عين البيضاء ( 8 مشاركين) و مركز الترفيه العلمي حي النصر (5 مشاركين) و النادي الرياضي لبلدية ورقلة ( 4 مشاركين) ، كما صرح لـ"وأج" رئيس الربطة الولائية وعضو الإتحادية الجزائرية لرياضة الفوفيتنام موسي بن دايخة.

ويعود تاريخ بداية ممارسة هذا النوع من الرياضات القتالية بورقلة إلى بداية تسعينات القرن الماضي ، إلا أنها لا ''زالت تواجه عدة صعوبات من بينها نقص المكونين والتدعيم المالي وقاعات التدريب '' ، حسب ذات المتحدث.

''وتتواصل جهود الإخوة بن دايخة اللذان رفعا التحدي من أجل ترقية ممارستها و إتاحة الفرصة لاكتشاف مواهب محلية من شأنها أن تشارك في مختلف المنافسات الرياضية على المستوى الوطني و الدولي'',مثلما جري توضيحه .

وتعرف رياضة الفوفيتنام إقبالا ''كبيرا'' بهذه الولاية التي تحصي أكثر من 250 ممارسا من كلا الجنسين (بين 5 و 12 سنة) مهيكلين ضمن 15 ناديا رياضيا ينشطون على مستوى مركز الترفيه العلمي بحي النصر (الضاحية الغربية لورقلة) و دور الشباب بكل من سيدي عبد القادر و سيدي خويلد و عين البيضاء و ببعض المنشآت الرياضية بمدينتي حاسي مسعود و تقرت حسب رئيس الربطة الولائية للفوفيتنام .