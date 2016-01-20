كأس الجزائر للفوفيتنام: مصارعو ورقلة يحصدون 12 ميدالية ذهبية (رابطة)

وقد شاركت مدرسة ''البين دين زا'' للفويتنام في هذه التظاهرة الرياضية الوطنية بثلاثة فرق تتمثل في النادي الرياضي مولودية شباب عين البيضاء ( 8 مشاركين) و مركز الترفيه العلمي حي النصر (5 مشاركين) و النادي الرياضي لبلدية ورقلة ( 4 مشاركين) ، كما صرح لـ"وأج" رئيس الربطة الولائية وعضو الإتحادية الجزائرية لرياضة الفوفيتنام موسي بن دايخة.
ويعود تاريخ بداية ممارسة هذا النوع من الرياضات القتالية بورقلة إلى بداية تسعينات القرن الماضي ، إلا أنها لا ''زالت تواجه عدة صعوبات من بينها نقص المكونين والتدعيم المالي وقاعات التدريب '' ، حسب ذات المتحدث.
''وتتواصل جهود الإخوة بن دايخة اللذان رفعا التحدي من أجل ترقية ممارستها و إتاحة الفرصة لاكتشاف مواهب محلية من شأنها أن تشارك في مختلف المنافسات الرياضية على المستوى الوطني و الدولي'',مثلما جري توضيحه .
وتعرف رياضة الفوفيتنام إقبالا ''كبيرا'' بهذه الولاية التي تحصي أكثر من 250 ممارسا من كلا الجنسين (بين 5 و 12 سنة) مهيكلين ضمن 15 ناديا رياضيا ينشطون على مستوى مركز الترفيه العلمي بحي النصر (الضاحية الغربية لورقلة) و دور الشباب بكل من سيدي عبد القادر و سيدي خويلد و عين البيضاء و ببعض المنشآت الرياضية بمدينتي حاسي مسعود و تقرت حسب رئيس الربطة الولائية للفوفيتنام .