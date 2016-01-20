كرة السلة/ الدورة التمهيدية للبطولة الافريقية-2021 : الجزائر تفوز على الرأس الأخضر /79-67/

الجزائر - تغلب المنتخب الجزائري لكرة السلة (رجال), على نظيره من الرأس الأخضر بنتيجة (79-67), الشوط الأول (38-30) في المباراة الأولى التي جمعت بينهما يوم الأربعاء بسطاوالي (الجزائر) لحساب الدورة التمهيدية للبطولة الإفريقية 2021 (المجموعة "أ").

و بهذا يعزز المنتخب الجزائري ,الذي نجح في خرجته الأولى باعتماده على دفاع قوي و لعب داخلي في الهجوم, حظوظه في التأهل إلى المرحلة الثانية من البطولة الافريقية لكرة السلة 2021 قبل اجراء الجولة الثاني يوم غد الخميس بسطاوالي (00ر17).

و بعد بداية مقابلة تميزت بالتوازن, استطاع الجزائريون ان يتجاوزوا منافسهم بفارق ثمانية نقاط (13- 05) بعد خمس دقائق من اللعب و هو تقدم استطاع الفريق الوطني الحفاظ عليه إلى غاية نهاية الربع الأول من المقابلة (23- 10).

و استطاع الفريق الوطني الحفاظ على تقدمه بفضل لاعبيه الداخليين كمال عمور (19 نقطة) و محمد تواتي (12 نقطة).

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و خلال الربع الثالث واصل المنتخب الجزائري ,الذي تمكن من تصحيح تصويباته بدخول هشام بن شايد شريف (18 نقطة), الضغط في الجانب الداخلي ليستطيع بذلك حسم الربع الثالث.

و في مطلع الربع الرابع مر الخماسي الجزائري بمرحلة من الشك سمحت لفريق الرأس الأخضر الرجوع في المباراة بفارق أربعة نقاط (66-62), غير أن دخول حليم كعوان (6 تمريرات حاسمة) و سمير مقداد (14 نقطة) مكن الفريق الوطني أن يهيمن من جديد على اطوار المباراة و انهاء هذه الجولة الأولى بفارق 12 نقطة (79- 67).

وفضلا عن المجموعة "أ" التي تضم الجزائر و الرأس الأخضر, تشارك فيالدورة التمهيدية للبطولة الافريقية-2021 سبع مناطق مقسمة على مجموعات المقررة شهر يناير الجاري عبر جميع القارة الإفريقية, وتتأهل الخمسة منتخبات الفائزة إلى المرحلة القادمة من التصفيات.

كرة السلة/ الدورة التمهيدية للبطولة الافريقية-2021 /المجموعة الأولى/ الجزائر -الرأس الأخضر /79-67/: تصريحات المدربين

- تصريحات المدربين التي استقتها "واج" عقب فوز الجزائر أمام الرأس الأخضر (79-67) لحساب الجولة الأولى للمجموعة "أ" للدورة التمهيدية للبطولة الافريقية لكرة السلة 2021.

بلال فايد (مدرب الجزائر): "لقد كانت مباراة صعبة أمام فريق ذو خبرة و مع هذا يبقى الفوز هو المهم. تمكنا من صنع الفارق مع بداية الربع الأول و ابقينا عليه إلى النهاية بالرغم من مرورنا بمرحلة شك في الربع الرابع. يتعين علينا الأن اخذ قسط من الراحة و التركيز قبل الجولة الثانية لأن التأهل لم يحسم بعد".

ايمانويل تروفوادا (مدرب فريق الرأس الأخضر): "لقد حاولنا التغلب على الفريق الجزائري لكننا ضيعنا العديد من الكرات في الربع الأخير. لم يحسم الأمر بعد و سنحاول ضبط بعض الأمور في اطار الجولة الثانية و كلي أمل أن نكون الأقوى للفوز بالمباراة القادمة".