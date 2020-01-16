كرة القدم/الرابطة الأولى: عبد الناصر ألماس رئيسا جديدا لمجلس إدارة مولودية الجزائر

ويعتبر الرئيس الجديد للمولودية إطارا ساميا في شركة سوناطراك وخبيرا قانونيا حيث يشغل منصب الأمين العام في المجمع الرياضي البترولي.
و قرر المساهمون في النادي العاصمي أيضا إقالة المدير العام الرياضي للنادي، فؤاد صخري. من جهته قرر عاشور بطروني، رئيس مجلس الإدارة السابق، الانسحاب بسبب تأزم الوضع داخل بيت "العميد".
و نظم أنصار مولودية الجزائر أول أمس الاثنين وقفة احتجاجية بالجزائر العاصمة, للتعبير عن غضبهم وانزعاجهم من الوضعية التي يعيشها ناديهم المفضل من ناحية التسيير, وذلك أمام مقر شركة سوناطراك, المالكة لأكبر حصة من أسهم النادي العاصمي.
و عبر الانصار عن غضبهم واستيائهم, سيما بسبب الصراع الذي كان قائما بين المدير الرياضي , فؤاد صخري, و رئيس مجلس الإدارة, عاشور بتروني.