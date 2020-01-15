بطولة إفريقيا على المضمار (الطبعة السادسة): الجزائر ممثلة بثمانية دراجين في موعد القاهرة

الجزائر - ستكون الجزائر ممثلة بثمانية دراجين (7 ذكور و1 إناث)، في الطبعة السادسة من بطولة افريقيا على المضمار ، المقررة في الفترة الممتدة من 16 الى 19 يناير الجاري بالقاهرة المصرية ، حسب ما علم اليوم الاربعاء لدى الاتحادية الجزائرية للعبة.

وتضم القائمة كل من : ياسين شعلال ، زين الدين طاهير، لطفي تشامباز، الخسيب ساسان، يوسف بوخاري، بن غنيف صديق، عماري حمزة ، عند الذكور و حويلي نسرين لدى الإناث.

وكانت العناصر الوطنية قد انتقلت أمس الثلاثاء الى القاهرة التي حلت بها في حدود الساعة ال30ر18سا، تحت قيادة المدرب الوطني عادل برباري الذي يشرف على تدريب الفريق بمعية الميكانيكي ناصر صمادي والمعالج تواتي رشيد.

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وبالإضافة إلى الجزائر و مصر منظمة البطولة ، تشارك في هذه المنافسة عشرة منتخبات اخرى هي : ليبيا ، المغرب، السيشل، كينيا، بورندي، بوركينا فاسو، كوت ديفوار، السودان، جنوب افريقيا،نيجيريا.

وتكتسي هذه المنافسة أهمية كبيرة بالنسبة لنائب بطل افريقيا ياسين شعلال، الذي سيسعى الى الفوز و الذهاب للمونديال بنية احراز النقاط اللازمة التي تؤهله لأولمبياد طوكيو 2020.