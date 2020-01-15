Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

بطولة إفريقيا على المضمار (الطبعة السادسة): الجزائر ممثلة بثمانية دراجين في موعد القاهرة

  أدرج يـوم : الأربعاء, 15 كانون2/يناير 2020 13:28     الفئـة : رياضــة     قراءة : 5 مرات
بطولة إفريقيا على المضمار (الطبعة السادسة): الجزائر ممثلة بثمانية دراجين في موعد القاهرة

الجزائر - ستكون الجزائر ممثلة بثمانية دراجين (7 ذكور و1 إناث)، في الطبعة السادسة من بطولة افريقيا على المضمار ، المقررة في الفترة الممتدة  من 16 الى 19 يناير الجاري بالقاهرة المصرية ، حسب ما علم اليوم الاربعاء لدى الاتحادية الجزائرية للعبة.

وتضم القائمة كل من : ياسين شعلال ، زين الدين طاهير، لطفي تشامباز، الخسيب ساسان، يوسف بوخاري، بن غنيف صديق، عماري حمزة ، عند الذكور و حويلي  نسرين لدى الإناث.

وكانت العناصر الوطنية قد انتقلت أمس الثلاثاء الى القاهرة التي حلت بها في حدود الساعة ال30ر18سا، تحت قيادة المدرب الوطني عادل برباري الذي يشرف على  تدريب الفريق بمعية الميكانيكي ناصر صمادي والمعالج  تواتي رشيد.

إقرأ أيضا : سباق الدراجات على الطريق/ كأس الجزائر2020: المرحلة الثانية من 29 يناير إلى الفاتح فبراير بتبسة

وبالإضافة إلى الجزائر و مصر منظمة البطولة ، تشارك في هذه المنافسة عشرة منتخبات اخرى هي : ليبيا ، المغرب، السيشل، كينيا، بورندي، بوركينا فاسو، كوت ديفوار، السودان، جنوب افريقيا،نيجيريا.

وتكتسي هذه المنافسة أهمية كبيرة بالنسبة لنائب بطل افريقيا ياسين شعلال، الذي سيسعى الى الفوز و الذهاب للمونديال بنية احراز النقاط اللازمة التي تؤهله لأولمبياد طوكيو 2020.

 

آخر تعديل على الأربعاء, 15 كانون2/يناير 2020 13:29
كلـمات مفتـاحيــة :
بطولة إفريقيا على المضمار (الطبعة السادسة): الجزائر ممثلة بثمانية دراجين في موعد القاهرة
  أدرج يـوم : الأربعاء, 15 كانون2/يناير 2020 13:28     الفئـة : رياضــة     قراءة : 5 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.01.15

بطولة إفريقيا على المضمار (الطبعة السادسة): الجزائر ممثلة بثمانية دراجين في موعد القاهرة

20.01.15

الرئيس تبون يستقبل المجاهد يوسف الخطيب

20.01.15

الجزائر-اليابان: بحث سبل تطوير التعاون الثنائي

20.01.15

وفاة 3 أشخاص اختناقا بغاز أحادي أكسيد الكربون خلال ال24 ساعة الأخيرة

20.01.15

حوادث المرور: وفاة 5 أشخاص وإصابة 34 آخرين بجروح خلال ال24 ساعة الأخيرة

20.01.15

الوادي: تفعيل آلية "سيربالاك" لمعالجة الفائض في إنتاج البطاطس للموسم الفلاحي الجاري

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.01.13

الرئيس تبون يزور المجاهد والوزير الأسبق أحمد طالب الإبراهيمي في بيته للاطمئنان على صحته

20.01.13

الرئيس تبون يأمر الوزير الأول بإعداد مشروع قانون يجرم كل مظاهر العنصرية والجهوية

20.01.13

الضريبة على الأملاك: المديرية العامة للضرائب تعتزم القيام بإحصاء وطني

20.01.13

مشاهدة طائر "المغني الأفريقي" للمرة الأولى بالجزائر "مختصون في علم الطيور"

20.01.13

باتنة: مشاركة 173 رياضيا في البطولة العسكرية الوطنية لسير المغاوير بالفرقة الأولى المدرعة…

20.01.13

كرة السلة/الدورة التمهيدية للبطولة الافريقية-2021 : الاتحادية الجزائرية تكشف عن برنامج…