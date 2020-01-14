الرابطة الأولى (الانتقالات الشتوية): شبيبة القبائل أول فريق يستكمل عملية الإستقدامات

الجزائر - أصبح نادي شبيبة القبائل الذي دعم صفوفه امس لاثنين بالمهاجم الفرانكو-جزائري زكريا بولحية، أول فريق من الرابطة الاولى يستكمل عملية الاستقدامات الشتوية، في فترة انتقالات اتسمت بهدوء نسبي قبل خمسة ايام فقط من انتهاء الميركاتو.

وأبان فريق شبيبة القبائل على نتيه الواضحة في تحصين صفوفه تحسبا للمرحلة الثانية من البطولة من خلال تمكنه من حسم صفقة الشاب بولحية (22 سنة) الذي تكون في اتليتيكو مدريد الاسباني، بعد أن كانت بعض الاخبار تفيد بانتقال اللاعب الى مولودية الجزائر.

وبهذا الانتداب الجديد، يكون بولحية اللاعب الثالث و الاخير الذي يلتحق بتشكيلة "الكناري" بعد وسط الميدان الدفاعي الليبي، محمد طوبال و المهاجم التونسي اسامة الدراجي.

من جهته، دعم شباب بلوزداد، المتوج باللقب الشرفي الشتوي للبطولة، صفوفه لحد الآن بلاعبين اثنين هما المهاجم محمد سويبع (وفاق سطيف سابقا) و لاعب وسط الميدان الدفاعي توفيق زرارة (أهلي برج بوعريريج سابقا)، في انتظار قدوم محتمل للاعب جناح قبل غلق باب الانتقالات الشتوية.

ومعلوم ان ادارة فريق حي "العقيبة" قد تعادت رسميا أمس الاثنين مع المدرب الفرنسي فرانك دوما لتولي شؤون العارضة الفنية للفريق خلفا لعبد القادر عمراني الذي التحق بفريق الدفاع الجديدي المغربي.

أما وفاق سطيف، الذي بدأ يسترجع معالمه الحقيقية في نهاية مرحلة الذهاب، فقد استغل فترة الانتقالات الشتوية للتعاقد مع المدافع المركزي محمد بن يحيى (اتحاد الجزائر سابقا)، مع امكانية التحاق المهاجم سافيو موموني من أشانتي غولد الغاني.

-- اتحاد الجزائر و مولودية الجزائر..عداد الانتقالات لا يزال متوقفا عند نقطة الصفر

بالمقابل، لم يدخل الناديان العاصميان، اتحاد الجزائر حامل لقب البطولة و الذي يمر حاليا بأزمة مالية خانقة و مولودية الجزائر، ثانية الترتيب، سوق الانتقالات الشتوية بعد بالرغم من إلحاح المناصرين على ضخ دماء جديدة في صفوف فريقيهما على التوالي.

وكان مدرب ابناء "سوسطارة"، بلال دزيري، قد صرح في وقت سابق ان فريقه لا ينوي القيام بأي انتداب جديد بسبب الازمة المالية التي يتخبط فيها منذ الصيف الفارط. و قال : "يتعين علينا ان نكون عقلانيين (...) فبالنظر الى الازمة المالية الخانقة التي يمر بها الفريق منذ مدة، بات يصعب علينا حاليا التفكير في تدعيم الفريق بأسماء جديدة، فالحساب البنكي لا يزال مغلقا وأصبح من الضروري ايجاد حل عاجل لهذه الازمة التي تكاد تعصف بالفريق. انا شخصيا لا ارى جدوى من استقدام عناصر جديدة في الوقت الذي لا يقدر فيه الفريق حتى على ضمان دفع رواتب العناصر الحالية".

وأضاف مدرب اتحاد العاصمة: "انا لا انكر طبعا رغبتي في تدعيم الفريق بأسماء جديدة قادرة على اعطاء الاضافة للمجموعة لكنني لا اريد الانسياق وراء هذه الرغبة التي ستزيد حتما من شدة الازمة التي يعاني منها النادي".

من جهته، وجد فريق مولودية الجزائر نفسه ضحية القبضة الحديدية و الحرب الكلامية الموجودة بين المدير العام الرياضي فؤاد صخري و رئيس مجلس الادارة عاشور بتروني التي تعكسها بوضوح تصريحاتهم المتعددة عبر وسائل الاعلام.

وأسوأ من هذا، يتواجد فريق مولودية الجزائر حاليا دون مدرب بعد اقالة الفرنسي برنار كازوني الذي تم استخلافه بالنيابة بالمدير الفني الرياضي محمد ميخازني.

وفي صورة واضحة عاكسة للصعوبات المالية التي تعاني منها أندية الرابطة الاولى، وجدت بقية الفرق نفسها مجبرة على خوض غمار مرحلة العودة بنفس التعداد. (