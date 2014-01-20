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سباق الدراجات على الطريق/ كأس الجزائر2020: المرحلة الثانية من 29 يناير إلى الفاتح فبراير بتبسة

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 14 كانون2/يناير 2020 15:33     الفئـة : رياضــة     قراءة : 7 مرات
سباق الدراجات على الطريق/ كأس الجزائر2020: المرحلة الثانية من 29 يناير إلى الفاتح فبراير بتبسة

تبسة - تقام المرحلة الثانية لسباق الدراجات الهوائية على الطريق لكأس الجزائر لسنة 2020 بولاية تبسة في الفترة ما بين 29 يناير والفاتح فبراير المقبل حسب ما كشف عنه يوم الثلاثاء عضو الاتحادية الجزائرية للدراجات  محمد مستغانمي.

وأوضح ذات المتحدث لوأج على هامش اجتماع تحضيري بمقر ولاية تبسة أن المرحلة الأولى ستحتضنها بلدية ديدوش مراد بولاية قسنطينة أيام 16 و17 و18 يناير الجاري على أن تحتضن ولايات بسكرة وباتنة و وهران وسيدي بلعباس بقية المراحل.

وحسب ما ورد في العرض المقدم خلال الاجتماع التنسيقي فإن مديرية الشباب والرياضة بتبسة ستنظم بالتنسيق مع الاتحادية الجزائرية للدراجات الهوائية والجمعية الولائية "كريسبين" المرحلة الثانية من السباق الوطني لسنة 2020 بمشاركة أزيد من 100 دراج يمثلون عديد  ولايات الوطن من بينهم أبطال جزائريين في هذه الرياضة.

وستتضمن المرحلة الثانية من هذا السباق 3 جولات تمر عبر 9 بلديات بولاية تبسة يتنافس خلالها الدراجون المشاركون على نيل أحسن 20 مرتبة للظفر بنقاط إضافية تمكنهم من تحسين ترتيبهم على المستوى الوطني وحصد المزيد من الألقاب.

من جهته اعتبر والي ولاية تبسة عطاء الله مولاتي المناسبة "فرصة لإعادة بعث هذه الرياضة محليا خاصة وأنها كانت رائجة في سنوات ماضية" مبرزا كذلك تكثيف تنظيم نشاطات في مختلف الرياضات.

آخر تعديل على الثلاثاء, 14 كانون2/يناير 2020 15:50
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سباق الدراجات على الطريق/ كأس الجزائر2020: المرحلة الثانية من 29 يناير إلى الفاتح فبراير بتبسة
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 14 كانون2/يناير 2020 15:33     الفئـة : رياضــة     قراءة : 7 مرة   شارك

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