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باتنة: مشاركة 173 رياضيا في البطولة العسكرية الوطنية لسير المغاوير بالفرقة الأولى المدرعة ببريكة

  أدرج يـوم : الإثنين, 13 كانون2/يناير 2020 18:27     الفئـة : رياضــة     قراءة : 8 مرات

باتنة - شارك 173 رياضيا من مختلف القيادات والنواحي العسكرية في البطولة العسكرية الوطنية لمسير المغاوير التي احتضنتها اليوم الاثنين الفرقة الأولى المدرعة ببريكة بولاية باتنة التابعة للناحية العسكرية الخامسة .

وعرفت هذه التظاهرة الرياضية سيطرة عناصر قيادة الدرك الوطني في الفردي فيما عادت المرتبة الأولى حسب الفرق لعناصر الناحية العسكرية الخامسة .

وأكد بالمناسبة مدير الفرق الوطنية العسكرية وممثل رئيس مصلحة الرياضات المقدم سيد علي كليشن على أن البطولة العسكرية الوطنية لمسير المغاوير تظاهرة رياضية "الهدف منها إظهار الجاهزية البدنية للفرد العسكري".

من جهته اعتبر العميد قويدر سلمان قائد الفرقة الأولى المدرعة ببريكة أن الرياضة العسكرية باختلاف أنواعها "تحتل مكانة بارزة ومرموقة ضمن منظومة التكوين والتدريب للجيش الوطني الشعبي" على اعتبارها –كما أضاف- العنصر الرئيس في التحضير وتكوين الفرد العسكري.

 

       النتائج:

 

الفردي

 

.1- عبد الكريم بن العيد رقيب أول (قيادة الدرك الوطني)

.2- بولنوار ريحي رقيب (قيادة الدرك الوطني)

.3- حسين رمضاني عريف أول (الناحية العسكرية الخامسة)

 

حسب الفرق

 

.1- الناحية العسكرية الخامسة

.2- الفرقة الأولى المدرعة

.3- قيادة الدرك الوطني.

 

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باتنة: مشاركة 173 رياضيا في البطولة العسكرية الوطنية لسير المغاوير بالفرقة الأولى المدرعة ببريكة
  أدرج يـوم : الإثنين, 13 كانون2/يناير 2020 18:27     الفئـة : رياضــة     قراءة : 8 مرة   شارك

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