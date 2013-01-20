باتنة: مشاركة 173 رياضيا في البطولة العسكرية الوطنية لسير المغاوير بالفرقة الأولى المدرعة ببريكة

وعرفت هذه التظاهرة الرياضية سيطرة عناصر قيادة الدرك الوطني في الفردي فيما عادت المرتبة الأولى حسب الفرق لعناصر الناحية العسكرية الخامسة .
وأكد بالمناسبة مدير الفرق الوطنية العسكرية وممثل رئيس مصلحة الرياضات المقدم سيد علي كليشن على أن البطولة العسكرية الوطنية لمسير المغاوير تظاهرة رياضية "الهدف منها إظهار الجاهزية البدنية للفرد العسكري".
من جهته اعتبر العميد قويدر سلمان قائد الفرقة الأولى المدرعة ببريكة أن الرياضة العسكرية باختلاف أنواعها "تحتل مكانة بارزة ومرموقة ضمن منظومة التكوين والتدريب للجيش الوطني الشعبي" على اعتبارها –كما أضاف- العنصر الرئيس في التحضير وتكوين الفرد العسكري.
النتائج:
الفردي
.1- عبد الكريم بن العيد رقيب أول (قيادة الدرك الوطني)
.2- بولنوار ريحي رقيب (قيادة الدرك الوطني)
.3- حسين رمضاني عريف أول (الناحية العسكرية الخامسة)
حسب الفرق
.1- الناحية العسكرية الخامسة
.2- الفرقة الأولى المدرعة
.3- قيادة الدرك الوطني.