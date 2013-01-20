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كرة السلة/الدورة التمهيدية للبطولة الافريقية-2021 : الاتحادية الجزائرية تكشف عن برنامج دورة الجزائر

  أدرج يـوم : الإثنين, 13 كانون2/يناير 2020 18:11     الفئـة : رياضــة     قراءة : 13 مرات
كرة السلة/الدورة التمهيدية للبطولة الافريقية-2021 : الاتحادية الجزائرية تكشف عن برنامج دورة الجزائر

الجزائر - يواجه المنتخب الجزائري لكرة السلة (رجال)، نظيره من الرأس الأخضر يومي 15 و 16 يناير الجاري، برسم الدورة التمهيدية للبطولة الإفريقية 2021 (المجموعة "أ") المقررة بسطاوالي (الجزائر)، حسبما كشفت عنه الإتحادية الجزائرية للعبة.

وتجرى المباراة الأولى يوم الأربعاء على (00ر17) بالقاعة الرياضية بسطاوالي، فيما تقام المواجهة الثانية يوم الخميس في نفس التوقيت.

وخاض الفريق الوطني تربصا تحضيريا، من 7 إلى 12 يناير بمدينة اسطنبول التركية، بقيادة الناخب بلال فايد، والذي تخللته مواجهتين وديتين أمام تشكيلتي الآمال لناديي فينيرباشي وأندالو إيفيس التركيين.

وشرع الفريق الوطني في تحضيراته منذ ديسمبر الفارط بإجراء تربص في العاصمة، بعد توقف عن النشاط منذ يوليو 2019 وأول مشاركة في كأس افريقيا للأمم للاعبين المحليين التي جرت بباماكو (مالي).

وتشارك في هذه الدورة سبع مناطق مقسمة على خمس مجموعات (1، 2، 3، 4، 5) المقررة شهر يناير الجاري عبر جميع القارة الإفريقية، وتتأهل الخمسة منتخبات الفائزة إلى المرحلة القادمة من التصفيات.

 

       برنامج الدورة التمهيدية للبطولة الافريقية-2021 (المجموعة الأولى):

 

       الأربعاء 15 يناير:

قاعة سطاوالي :  الجزائر- الرأس الأخضر (00ر17)

 

       الخميس 16 يناير:

قاعة سطاوال

ي  : الرأس الأخضر- الجزائر (00ر17).

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كرة السلة/الدورة التمهيدية للبطولة الافريقية-2021 : الاتحادية الجزائرية تكشف عن برنامج دورة الجزائر
  أدرج يـوم : الإثنين, 13 كانون2/يناير 2020 18:11     الفئـة : رياضــة     قراءة : 13 مرة   شارك

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