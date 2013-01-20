ألعاب البحر الأبيض المتوسط 2021: المدير العام للجنة التنظيم يعرب عن "ارتياحه" لحملة الترقية للدورة أل 19

بشار - أعرب المدير العام للجنة تنظيم الدورة ال 19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط، إيلاس سليم، اليوم الاثنين بتاغيت (بشار) عن "ارتياحه" لنتائج البداية الرسمية لحملة الترقية والتحسيس حول هذا الحدث الرياضي الجهوي التي ستحتضنه وهران بين 25 يونيو و5 يوليو 2021 .

وأوضح ذات المسؤول في تصريح لـ/وأج بقوله "إنني جد مرتاح بالنتائج المسجلة بالحملة الوطنية للترقية والتحسيس حول هذه الألعاب والتي أعطيت إشارة انطلاقها على التوالي بكل من بشار وتاغيت، و يتجلى ذلك في إقبال سكان المنطقة على هذه الحملة".

وأشار السيد إيلاس أن هذه الحملة قد "سمحت منذ انطلاقها أول أمس السبت بتجنيد 150 شابا متطوعا من المنطقة للمشاركة في مقاييس التنظيم وسير ألعاب حوض البحر الأبيض المتوسط، و بهدف أيضا منح الفرصة لمشاركة مجموع أبناء الوطن في إنجاح هذا الموعد الرياضي الجهوي".

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وذكر أن هذه العملية تأتي أيضا بالتوازي مع تظاهرة ترياتلون شمال إفريقيا التي تجري وقائعها حاليا بتاغيت (97 كلم جنوب بشار) بمشاركة 30 رياضيا جزائريا و40 آخرا من مختلف الجنسيات المتوسطية و تشكل " تدريبا" لمختلف مقاييس تنظيم الألعاب المتوسطية المقبلة بوهران.

وشكل هذا الموعد الرياضي، الذي بادرت به الجمعية الدولية لأفيرون بمساهمة لجنة تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط وسلطات ولاية بشار والذي يشمل ثلاث اختصاصات رياضية ( سباحة ودراجات وعدو) وينتظر اختتامه هذا الاثنين، فرصة لاختبار التنظيم تحسبا لسير الألعاب المتوسطية القادمة بوهران، مثلما شرح السيد إيلاس سليم.

كما أعلن المسؤول ذاته أيضا بمناسبة تواجده ببشار في إطار حملة الترقية والتحسيس حول الألعاب المتوسطية لوهران عقد لقاء للمكتب الدولي لتنسيق هذه الألعاب يوم 19 فبراير المقبل بوهران في إطار التحضيرات لهذا الحدث الرياضي المتوسطي الذي ينتظر أن يشارك فيه 26 بلدا بحوض البحر الأبيض المتوسط .