كرة اليد/كأس إفريقيا للأمم - الجزائر: تفوق واضح لعزيز درواز على "زملائه"

الجزائر- يسيطر الناخب السابق محمد عزيز درواز بصورة مطلقة على المدربين الذين تعاقبوا على رأس العارضة الفنية للفريق الوطني, بحصوله على خمسة ألقاب في كأس إفريقيا للأمم خلال العشرية الذهبية لكرة اليد الجزائرية.

ومكن الرجل الأول للسباعي الجزائري بلاده من السيطرة خلال الثمانينات (1981-1989) بالطول و العرض على المنافسة قاريا بتحقيقه لخمسة ألقاب متتالية, وهو رقم قياسي لازال صامدا منذ 20 عاما و الذي يصعب معادلته في السنوات المقبلة.

اما اللقبان الآخران (السادس و السابع) "للخضر", فكانا من نصيب جعفر بلحسين (1996) و رضا زغيلي (2014) و هما لاعبان سابقان "للمايسترو" درواز و اللذان توجا أيضا باللقب الإفريقي كلاعبين.

في المجموع, تعاقب على العارضة الفنية للمنتخب الجزائري 13 مدربا من بينهم أجنبيان (كالديراش و كوستاش) و ذلك خلال 22 دورة نهائية للمنافسة شارك فيها الفريق الوطني.

وكان أغلب اللاعبين القدامى تحت ادارة درواز قد حصلوا على فرصة تدريب المنتخب الجزائري, مثل كمال عقاب, محمد معاشو, جعفر بلحسين, براهيم بودرالي و صالح بوشكريو. هذا الأخير تولى العارضة الفنية في أربع دورات بالإضافة إلى إشرافه على منتخبي البحرين و الإمارات العربية المتحدة.

وسيكون الفرنسي ألان بورت المدرب الرابع عشر الذي سيقود "الخضر" في موعد تونس من 16 إلى 26 يناير الجاري.

قائمة مدربي المنتخب الجزائري في المرحلة النهائية "للكان":

الدورة المدرب المركز

1976 ميرشيا كوستاش (رومانيا) 3

1979 بن بلقاسم 3

1981 عزيز درواز بطل

1983 عزيز درواز بطل

1985 عزيز درواز بطل

1987 عزيز درواز بطل

1989 عزيز درواز بطل

1991 فاروق بوزرار 2

1992 كمال عقاب 3

1994 محمد معاشو 2

1996 جعفر بلحسين بطل

1998 براهيم بودرالي 2

2000 صالح بوشكريو 2

2002 براهيم بودرالي 2

2004 إريون كالدراش (ألمانيا) 4

2006 جيلالي مكي 5

2008 كمال عقاب 3

2010 صالح بوشكريو 3

2012 صالح بوشكريو 2

2014 رضا زغيلي بطل

2016 صالح بوشكريو 4

2018 سفيان حيواني 6

2020 ألان بورت (فرنسا) ----.