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كرة اليد/كأس إفريقيا للأمم - الجزائر: تفوق واضح لعزيز درواز على "زملائه"

  أدرج يـوم : الإثنين, 13 كانون2/يناير 2020 13:31     الفئـة : رياضــة     قراءة : 4 مرات

الجزائر- يسيطر الناخب السابق محمد عزيز درواز بصورة مطلقة على المدربين الذين تعاقبوا على رأس العارضة الفنية للفريق الوطني, بحصوله على خمسة ألقاب في كأس إفريقيا للأمم خلال العشرية الذهبية لكرة اليد الجزائرية.

ومكن الرجل الأول للسباعي الجزائري بلاده من السيطرة خلال الثمانينات (1981-1989) بالطول و العرض على المنافسة قاريا بتحقيقه لخمسة ألقاب متتالية, وهو رقم قياسي لازال صامدا منذ 20 عاما و الذي يصعب معادلته في السنوات المقبلة.

اما اللقبان الآخران (السادس و السابع) "للخضر", فكانا من نصيب جعفر بلحسين (1996) و رضا زغيلي (2014) و هما لاعبان سابقان "للمايسترو" درواز و اللذان توجا أيضا باللقب الإفريقي كلاعبين.

في المجموع, تعاقب على العارضة الفنية للمنتخب الجزائري 13 مدربا من بينهم أجنبيان (كالديراش و كوستاش) و ذلك خلال 22 دورة نهائية للمنافسة شارك فيها الفريق الوطني.

وكان أغلب اللاعبين القدامى تحت ادارة درواز قد حصلوا على فرصة تدريب المنتخب الجزائري, مثل كمال عقاب, محمد معاشو, جعفر بلحسين, براهيم بودرالي و صالح بوشكريو. هذا الأخير تولى العارضة الفنية في أربع دورات بالإضافة إلى إشرافه على منتخبي البحرين و الإمارات العربية المتحدة.

وسيكون الفرنسي ألان بورت المدرب الرابع عشر الذي سيقود "الخضر" في موعد تونس من 16 إلى 26 يناير الجاري.

 

قائمة مدربي المنتخب الجزائري في المرحلة النهائية "للكان":

 

الدورة           المدرب                     المركز

1976     ميرشيا كوستاش (رومانيا)    3

1979     بن بلقاسم                     3

1981     عزيز درواز                 بطل

1983     عزيز درواز                 بطل

1985     عزيز درواز                  بطل

1987     عزيز درواز                  بطل

1989     عزيز درواز                  بطل

1991     فاروق بوزرار               2

1992     كمال عقاب                      3

1994     محمد معاشو             2

1996     جعفر بلحسين                  بطل

1998     براهيم بودرالي                 2

2000     صالح بوشكريو                  2

2002     براهيم بودرالي                 2

2004     إريون كالدراش (ألمانيا)  4

2006     جيلالي مكي                   5

2008     كمال عقاب                      3

2010     صالح بوشكريو                  3

2012     صالح بوشكريو                  2

2014     رضا زغيلي                      بطل

2016     صالح بوشكريو                  4

2018     سفيان حيواني                 6

2020     ألان بورت (فرنسا)       ----.

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كرة اليد/كأس إفريقيا للأمم - الجزائر: تفوق واضح لعزيز درواز على "زملائه"
  أدرج يـوم : الإثنين, 13 كانون2/يناير 2020 13:31     الفئـة : رياضــة     قراءة : 4 مرة   شارك

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