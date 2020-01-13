كرة اليد/ كأس إفريقيا للأمم: تونس و مصر أكثر المنتخبات مواجهة للجزائر في المرحلة النهائية

الجزائر - يعتبر المنتخبان التونسي و المصري لكرة اليد أكثر الفرق مواجهة لنظيرهما الجزائري في المرحلة النهائية لكأس إفريقيا للأمم, من النسخة الثانية للمنافسة التي جرت سنة 1976 بالجزائر إلى ال23 بالغابون في 2018, حيث قابل "الخضر" خلالها مجموع 17 منتخبا إفريقيا.

ويأتي المنتخب التونسي في المركز الأول ب 23 مباراة من بينها 7 نهائيات, كانت حصيلتها سلبية "للخضر", حيث فاز صاحب عشرة ألقاب قارية ب11 مباراة مقابل 9 هزائم و 3 تعادلات, فيما يأتي في المركز الثاني منتخب مصر الذي لعب 17 مباراة ضد الجزائر كانت حصيلتها متعادلة للفريقين ب 8 انتصارات و 8 هزائم و تعادل واحد.

و يحتل المغرب المركز الثالث بمجموع 14 مباراة, فاز منها بلقاء واحد (31-30) في دورة-2006 بتونس, بينما انتصرت الجزائر بالباقي (13 مواجهة).

أما منتخبا أنغولا و الكونغو فكانت لهما 12 مواجهة لكل منهما أمام السباعي الجزائري, حيث نجحت أنغولا في تحقيق 4 انتصارات مقابل 8 هزائم, في حين انهزم فريق الكونغو في كل مبارياته.

و كانت للجزائر مباريات أخرى فازت بها كلها أمام كوت ديفوار (10), جمهورية الكونغو الديمقراطية (9), الكاميرون (8), نيجيريا (6) و السنغال (5).

في المقابل, كانت الغابون من المنتخبات الإفريقية القليلة التي تغلبت على الجزائر, صاحبة سبعة ألقاب قارية, في مناسبتين من أصل أربع مواجهات بينهما, و ذلك خلال النسخة ال23 لل"كان" التي جرت على أراضيها.

وجاء الفوزان في الدور الأول (26-25) ثم (24-23) في اللقاء الترتيبي من أجل نيل المركز الخامس, وهي الدورة التي عرفت تسجيل "الخضر" أسوأ ترتيب لهم (مرتبة سادسة) في تاريخ مشاركاتهم ال22 في كأس افريقيا للأمم.

في المجموع, سجل لاعبو المنتخب الجزائري 26 هزيمة في المراحل النهائية أمام خمسة منتخبات فقط و هي تونس (11), مصر (8), أنغولا (4), الغابون (2) و المغرب (1).

فمنذ دورة 1976 بالجزائر إلى دورة 2018 بالغابون, نشط السباعي الجزائري 127 مباراة سجل فيها 97 فوزا و 4 تعادلات و 26 هزيمة. كما سجل الفريق 3276 هدف بينما تلقت شباكه 2494 هدف, أي بفارق إيجابي يقدر ب +782.

قائمة المنتخبات التي واجهت الجزائر في المرحلة النهائية "للكان":

تونس 23 مباراة (11 فوزا - 3 تعادلات - 8 هزائم للتونسيين). مصر 17 (8 انتصارات - تعادل واحد - 8 هزائم). المغرب 14 (فوز واحد - 13 هزيمة). أنغولا 12 (4 انتصارات - 8 هزائم).

--. الكونغو 12 (12 هزيمة)