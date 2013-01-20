كرة اليد/ كأس إفريقيا للأمم-2020: مشاركة قياسية لتونس و مصر, و الأولى لزامبيا و الرأس الأخضر

الجزائر- يحوز المنتخبان التونسي و المصري و المتبوعان بنظيرهما الجزائري, على أكبر عدد من المشاركات في المرحلة النهائية لكأس إفريقيا للأمم لكرة اليد, منذ بعث المنافسة عام 1974 و التي شارك فيها 22 فريقا إفريقيا إلى غاية النسخة ال23 التي نظمها الغابون عام 2018.

و شارك عملاقا الكرة الصغيرة الإفريقية, تونس و مصر, في كل الدورات (23), متقدمين بذلك الجزائر (22), التي غابت عن النسخة الأولى في 1974 بتونس, بسبب مشاركتها في مونديال-1974 الذي جرى آنذاك بألمانيا الديمقراطية سابقا.

وتمكن الثلاثي المذكور من حصد, منطقيا, الألقاب ال23 خلال 44 عاما, حيث توجت تونس بعشرة ألقاب, أمام الجزائر (7) و مصر (6), تاركين للبلدان الأخرى المراكز الشرفية (الثانية أو الثالثة).

و تملك منتخبات الكونغو (20) و كوت ديفوار (17), أنغولا و نيجيريا (14), المغرب (13), الكاميرون و السنغال (12) و جمهورية الكونغو الديمقراطية (11) أكثر من 10 مشاركات في هذا العرس الإفريقي للعبة.

و ستعرف النسخة ال24 المقررة بتونس (16 - 26 يناير) حضور منتخبي زامبيا و الرأس الأخضر لأول مرة ليكونا البلدين ال23 و ال24 المشاركين في المنافسة, حيث سيكون الأول أمام مهمة عسيرة للغاية يوم الخميس بمواجهة العملاق الجزائري في افتتاح مباريات المجموعة الرابعة.

ويبقى هذا العدد الذي يقل عن 50 بالمائة ضعيفا نسبيا حيث لم يشارك سوى 22 بلدا من أصل ال54 المنتمي للقارة السمراء, في هذا الموعد الرياضي لكرة اليد الذي يجري كل عامين.

وكانت ناميبيا, التي تأهلت للمرحلة النهائية لدورة-1991 بالقاهرة (مصر), قد غابت في نهاية الأمر عن المنافسة.

قائمة المنتخبات الإفريقية المشاركة في المرحلة النهائية إلى غاية كان-2018 بالغابون:

تونس (23 مشاركة)

--. مصر (23)

الجزائر (22) الغابون (20) كوت ديفوار (17) أنغولا (14)

--. نيجيريا (14)

المغرب (13) الكاميرون (12)

--. السنغال (12)