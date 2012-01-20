الألعاب المتوسطية وهران-2021 : رفع العراقيل التقنية بورشات القرية المتوسطية

وهران – تم رفع عدة عراقيل تقنية على مستوى ورشات القرية المتوسطية الجاري انجازها ببلدية بئر الجير (شرق وهران), حسبما علم من المديرية الولائية للتجهيزات العمومية.

وأوضح نفس المصدر بأن ذلك حدث بعد الاجتماع الذي دعت إليه المديرية في الأيام الأخيرة وحضرته مختلف الأطراف المتدخلة في إنجاز المشروع, مضيفا بأن المسؤول الأول عن هذه الهيئة استغل الفرصة ليدعو تلك الأطراف إلى "تنسيق أفضل لتجنب مشاكل إضافية قد تطرأ في المستقبل."

وحسب ذات المديرية, فإن "كل الإجراءات قد اتخذت حتى يتم تسليم القرية المتوسطية في الآجال المحددة", أي قبل نهاية السنة الجارية 2020, وذلك تحسبا لاحتضان المدينة للطبعة ال19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط المقررة من 25 يونيو إلى 5 يوليو 2021.

وتقدر قدرة استيعاب القرية المتوسطية, التي ستكون مكان إقامة الرياضيين المشاركين في الألعاب المتوسطية ومرافقيهم, ب4.200 سرير, فضلا عن أن هذه القرية ستضم أيضا عدة هياكل رياضية وترفيهية.

ومعلوم أيضا أنه تم الشروع منذ بضعة أسابيع في عملية التهيئة الخارجية للموقع الذي بلغت نسبة تقدم الأشغال بمختلف ورشاته ال80 بالمائة, حسب تقديرات مسؤولي الشركة الصينية المكلفة بتشييد هذا المشروع المهم.