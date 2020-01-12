البطولة الجهوية للشطرنج فردي بمستغانم: فوز فلاح محمد أمين من سيدي بلعباس

وهران - فاز اللاعب فلاح محمد أمين من سيدي بلعباس بلقب البطولة الجهوية للشطرنج فردي كل الأصناف التي اختتمت سهرة أمس السبت بمركز مخيم الشباب بصلامندر (مستغانم).

وحقق فلاح محمد أمين 8 نقاط متقدما بنصف نقطة على غفول زكرياء من تيارت فيما عاد المركز الثالث إلى دبوزر عادل موسى من سيدي بلعباس بمجموع 7 نقاط.

وجرت هذه المرحلة الجهوية وفق النظام السويسري من سبع جولات بوتيرة ساعة وبنظام اللعب السريع تحت إدارة الحكم محمودي عبد القادر بمساعدة خمسة حكام فيدراليين.

ومن خلال هذه المرحلة تأهل أصحاب المراكز السبعة الأولى إلى النصف النهائي للبطولة الوطنية المقرر إجراؤها في الأسبوع الأول من شهر فبراير المقبل بمدينة تيبازة.

وشهدت هذه التظاهرة في الرياضة الفكرية المنظمة على مدار ثلاثة أيام من طرف الرابطة الولائية بالتنسيق مع الاتحادية الجزائرية للشطرنج مشاركة 67 رياضيا من ولايات تيارت وسيدي بلعباس وعين تموشنت وتلمسان ومستغانم و وهران.