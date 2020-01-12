الرابطة الثانية /الجولة الثامنة-تسوية الرزنامة/م.بجاية-ش.بجاية: مواجهة صعبة بنكهة محلية

الجزائر - يُلعب درابي منطقة الصومام بين الجارين مولودية بجاية وشبيبة بجاية, يوم الاثنين 13 يناير (00ر15 سا), بملعب "الوحدة المغاربية" بطابع هام للفريقين الراغبين في الابتعاد عن منطقة الخطر, لحساب تسوية رزنامة الجولة الثامنة من الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم.

وتم تأجيل هذه المواجهة المحلية التي كانت مبرمجة أساسا يوم 12 أكتوبر 2019, بقرار من السلطات المحلية "لأسباب أمنية متعلقة بالنظام العام".

وفضلا عن المنافسة الرياضية الشرسة بين الفريقين, يتوجب على كل من المولودية (الـ14, 16 ن) والشبيبة (الـ15, 11 ن), النجاح في تحقيق نتيجة إيجابية, خاصة بالنسبة لأشبال المدرب المؤقت, سعيد بن موهوب, بامتلاكهم نفس عدد النقاط مع متذيل الترتيب, اتحاد الحراش, فحتى الفوز لن يخرجهم من قاع جدول الترتيب.

بالمقابل تسعي تشكيلة "الموب" إلى خطف النقاط الثلاث, التي تسمح لها باللحاق بجمعية الخروب عند الصف التاسع, وبفارق ثماني نقاط عن صاحب المرتبة الثالثة لسم الترتيب.

وستكون هذه القمة "البجاوية", لقاء الداربي رقم 33 بين الغريمين مولودية بجاية وشبيبة بجاية في البطولة الوطنية, و الرقم 35 ضمن مختلف المنافسات, مع تسجيل تفوق واضح للشبيبة بواقع 17 فوزا, 10 تعادلات و 7 هزائم.

مولودية بجاية - شبيبة بجاية (00ر15 سا)

أولمبي المدي

ة - سريع غليزان 2 - 2

أمل الاربعاء - وداد تلمسان 2 - 1

اتحاد الحراش - جمعية وهران 0 - 0

شبيبة سكيكدة - مولودية سعيدة 3 - 1

اتحاد عنابة - أمل بوسعادة 1 - 0

جمعية الخروب - أولمبي أرزيو 1 - 0

دفاع تاجنانت - مولودية العلمة 0 - 1

الترتيب نقاط لعب

أولمبي المدية 31 15 وداد تلمسان 29 15 سريع غليزان 27 15

--. أمل الأربعاء 27 15

شبيبة سكيكدة 23 15 مولودية العلمة 21 15

--. اتحاد عنابة 21 15

جمعية وهران 20 15 جمعية الخروب 19 15 أولمبي أرزيو 18 15

--. دفاع تاجنانت 18 15

مولودية سعيدة 17 15

--. أمل بوسعادة 17 15

مولودية بجاية 16 14 شبيبة بجاية 11 14

--. اتحاد الحراش 11 15.