كرة القدم/ رابطة أبطال إفريقيا: وضعية المجموعة الرابعة بعد إجراء الجولة الرابعة

الجمعة: شبيبة القبائل (الجزائر) - الرجاء البيضاوي (المغرب) 0-0

السبت: فيتا كلوب (جمهورية الكونغو الديمقراطية) - الترجي التونسي 0-2

الترتيب : نقاط لعب

الترجي التونسي 10 4

--. الرجاء البيضاوي 7 4

شبيبة القبائل 4 4 فيتا كلوب 1 4

مقابلات لعبت :

شبيبة القبائل - فيتا كلوب 1-0

الرجاء البيضاوي - الترجي التونسي 0-2

فيتا كلوب - الرجاء البيضاوي 0-1

الترجي التونسي - شبيبة القبائل 1-0

الترجي التونسي - فيتا كلوب 0-0

الرجاء البيضاوي - شبيبة القبائل 2-0

باقي الجولات:

الجولة الخامسة (24 و25 يناير 2020)

الترجي التونسي - الرجاء البيضاوي

فيتا كلوب - شبيبة القبائل

الجولة السادسة (31 يناير و 1 فبراير 2020)

الرجاء البيضاوي - فيتا كلوب

شبيبة القبائل - الترجي التونسي

ملاحظة : يتأهل صاحبا المركزين الاول و الثاني الى الدور ربع النهائي.

كأس إفريقيا للأمم-2020 لكرة اليد/(تحضيرات): تصريحات اللاعبين

تصريحات اللاعبين استقتها "واج" على هامش منتدى "المنظمة الوطنية للصحافة الرياضية", بمركز الصحافة بملعب 5 جويلية الأولمبي بالجزائر العاصمة, حول مشاركة المنتخب الجزائري لكرة اليد في نهائيات كأس افريقيا للأمم-2020 المقررة بتونس (16-26 يناير):

- مسعود بركوس (قائد المنتخب الجزائري): "نتمنى أن نحقق أحسن نتيجة في هذه المنافسة لم لا التأهل الى الاولمبياد, لكن علينا أن نلعب لقاء بلقاء. نحن مطالبون بالنتيجة لأننا لسنا أي منتخب. هذه المرة نأمل في بلوغ نصف النهائي على الاقل والصعود على منصة التتويج. المدرب آلان بورت جاء بلمسته سيما من الجانب الفني والتكتيكي, مثلما هو معمول به في أوروبا. وسنرى كيف تسير الامور في "الكان". المنتخب انهار تماما عقب تتويج 2014. نتمنى ان تكون كأس افريقيا هذه بمثابة العودة القوية للجزائر على الساحة القارية".

- خليفة غضبان (حارس المنتخب الجزائري): "التحضيرات جرت أحسن من السنوات الماضية, وسنضع آخر اللمسات في مباراة أنغولا الودية غدا (الاحد). كلما اقتربت المنافسة يرتفع الضغط أكثر, لكن نتمنى ان يكون ضغط إيجابي. غياب مدرب حراس لا يؤثر, لكن وجوده سيكون أفضل. سنعيد كرة اليد الجزائرية الى سابق عهدها من خلال هذه البطولة".

- رياض شهبور (لاعب المنتخب الجزائري): "أجرينا تربصين الاول مع المحليين والثاني بحضور العناصر المحترفة, ونتمنى أن تظهر ثمرة هذه الاستعدادات خلال اللقاءات الرسمية. كل المقابلات صعبة ولا يجب أن نستصغر أي منافس من خلال اللعب لقاء بلقاء. نحن مستعدون في نفس الوقت لمواجهة أقوى المنتخبات في القارة على غرار مصر وتونس. سنلعب من اجل الذهاب إلى أبعد حد في المنافسة".

- حاج صادوق مصطفى (لاعب المنتخب الجزائري): "شرعنا في التحضير منذ اغسطس الماضي لهذا الموعد القاري, واللاعبون مستعدون من جميع النواحي, كما تأقلمنا مع الطريقة الجديدة التى جاء بها المدرب ومساعده. الاجواء رائعة في الفريق داخل وخارج الميدان. نتواجد في مجموعة متوسطة, لان هناك منتخبات غير معروفة على غرار زامبيا الذي يشارك لأول مرة في الدورة والذي لا نمتلك عليه أي فكرة.

جاهزون من الناحية التكتيكية واي خطة يلعب بها اي فريق مستعدون لمجابهتها.

والهدف الاولي هو احتلال المركز الاول في مجموعتنا. بعدها سنلعب جميع الحظوظ للذهاب بعيدا"

- طاهر لعبان (مساعد المنتخب الجزائري): "لدينا تشكيلة جيدة وحضرنا جيدا لهذا الموعد في أحسن الظروف, سيما من الجانبين البدني والذهني وهو الأهم, خاصة بعد المرتبة السادسة المخيبة في "كان" 2018. لقد وجدنا اللاعبين في وضع ذهني صعب, وعملنا على هذا الجانب كثيرا رفقة المدرب آلان بورت, كما اشتغلنا أيضا على تفادي التوتر والنرفزة سيما في الدقائق الاخيرة من اللقاءات".