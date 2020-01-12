كرة القدم/ رابطة أبطال إفريقيا: وضعية المجموعة الرابعة بعد إجراء الجولة الرابعة

الرئيس تبون يستقبل وزير الخارجية الكونغولي -

المهرجان الوطني للموسيقى العصرية بوهران : تتويج فرقة ''إيتيسان'' من باتنة -

رئيس الجمهورية يعين السيد محمد لوبر رئيسا لسلطة ضبط السمعي البصري -

وفاة الصحفي السابق بوكالة الانباء الجزائرية عبد الكريم حمادة -

مسجد باريس: دليل بوبكر يستقيل وشمس الدين حفيظ يخلفه -

كأس إفريقيا للأمم-2020 لكرة اليد: لاعبونا محفزون للفوز في جميع اللقاءات -

حركة مجتمع السلم تؤكد أنها ستعمل بكل جدية وفاعلية لتقديم اقتراحات حول تعديل الدستور -

أيام إعلامية حول مدرسة أشبال الأمة بالبليدة: اهتمام كبير بالانخراط بهذه المدرسة العسكرية -

ترقية الأمازيغية: سنة 2020 واعدة لتثمين المكاسب وتعزيز الشراكة مع عديد القطاعات -

سفير فلسطين بالجزائر يؤكد على ضرورة اجراء انتخابات بكل الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس المحتلة -

ميهوبي: التجمع الوطني الديمقراطي يسعى الى تعزيز قوة الدولة الوطنية -

وصول وزير الشؤون الخارجية الكونغولي الى الجزائر العاصمة -

وهران: إعادة فتح قاعة الأثارات القديمة بمتحف أحمد زبانة بعد تهيئتها -

الألعاب المتوسطية وهران 2021: بشار أول محطة لقافلة ترويجية للطبعة ال19 -

البيض: الكسكسي أو أتشو أزوار طبق أصيل للاحتفال برأس السنة الأمازيغية ببوسمغون -

رأس السنة الأمازيغية الجديدة 2970 : تظاهرات متنوعة بورقلة -

الانتاج الوطني للعسل تضاعف خلال عشر سنوات -

وزير الاتصال يعلن عن اطلاق ورشات إصلاح شامل لقطاع الإعلام -

العسل المحلي، أسعار باهظة وسط سوق غير مهيكلة -