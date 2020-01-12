كرة القدم/ رابطة أبطال إفريقيا: وضعية المجموعة الرابعة بعد إجراء الجولة الرابعة

الجمعة: شبيبة القبائل (الجزائر) - الرجاء البيضاوي (المغرب) 0-0
السبت: فيتا كلوب (جمهورية الكونغو الديمقراطية) - الترجي التونسي 0-2
الترتيب : نقاط لعب
- الترجي التونسي 10 4
--. الرجاء البيضاوي 7 4
- شبيبة القبائل 4 4
- فيتا كلوب 1 4
مقابلات لعبت :
شبيبة القبائل - فيتا كلوب 1-0
الرجاء البيضاوي - الترجي التونسي 0-2
فيتا كلوب - الرجاء البيضاوي 0-1
الترجي التونسي - شبيبة القبائل 1-0
الترجي التونسي - فيتا كلوب 0-0
الرجاء البيضاوي - شبيبة القبائل 2-0
باقي الجولات:
الجولة الخامسة (24 و25 يناير 2020)
الترجي التونسي - الرجاء البيضاوي
فيتا كلوب - شبيبة القبائل
الجولة السادسة (31 يناير و 1 فبراير 2020)
الرجاء البيضاوي - فيتا كلوب
شبيبة القبائل - الترجي التونسي
ملاحظة : يتأهل صاحبا المركزين الاول و الثاني الى الدور ربع النهائي.