Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

كرة القدم/ رابطة أبطال إفريقيا: وضعية المجموعة الرابعة بعد إجراء الجولة الرابعة

  أدرج يـوم : الأحد, 12 كانون2/يناير 2020 09:09     الفئـة : رياضــة     قراءة : 3 مرات

الجزائر- وضعية المجموعة الرابعة لرابطة الأبطال الإفريقية لكرة القدم بعد اجراء الجولة الرابعة يومي الجمعة و السبت:

 

 

الجمعة: شبيبة القبائل (الجزائر) - الرجاء البيضاوي (المغرب)                0-0

السبت: فيتا كلوب (جمهورية الكونغو الديمقراطية) - الترجي التونسي   0-2

 

الترتيب :                 نقاط       لعب

  1. الترجي التونسي 10 4

--. الرجاء البيضاوي     7          4

  1. شبيبة القبائل 4 4
  2. فيتا كلوب 1 4

 

مقابلات لعبت :

شبيبة القبائل - فيتا كلوب           1-0

الرجاء البيضاوي - الترجي التونسي   0-2

فيتا كلوب - الرجاء البيضاوي           0-1

الترجي التونسي - شبيبة القبائل       1-0

الترجي التونسي - فيتا كلوب          0-0

الرجاء البيضاوي - شبيبة القبائل     2-0

 

باقي الجولات:

الجولة الخامسة (24 و25 يناير 2020)

الترجي التونسي - الرجاء البيضاوي

فيتا كلوب - شبيبة القبائل

 

الجولة السادسة (31 يناير و 1 فبراير 2020)

الرجاء البيضاوي - فيتا كلوب

شبيبة القبائل - الترجي التونسي

 

ملاحظة : يتأهل صاحبا المركزين الاول و الثاني الى الدور ربع النهائي.

كلـمات مفتـاحيــة :
كرة القدم/ رابطة أبطال إفريقيا: وضعية المجموعة الرابعة بعد إجراء الجولة الرابعة
  أدرج يـوم : الأحد, 12 كانون2/يناير 2020 09:09     الفئـة : رياضــة     قراءة : 3 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.01.12

أمطار مرتقبة يوم الأحد بعدة ولايات بوسط و شرق الوطن

20.01.12

كرة القدم/ رابطة أبطال إفريقيا: وضعية المجموعة الرابعة بعد إجراء الجولة الرابعة

20.01.12

كرة القدم/ رابطة أبطال إفريقيا: وضعية المجموعة الرابعة بعد إجراء الجولة الرابعة

20.01.12

تبسة: تخريب لوحة فسيفسائية بعد أيام من اكتشافها بنقرين

20.01.11

رئيس الجمهورية يكلف الوزير الأول بالتوجه إلى مسقط لتقديم التعازي إثر وفاة السلطان قابوس…

20.01.11

الرئيس تبون يستقبل وزير الخارجية الكونغولي

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.01.07

رأس السنة الامازيغية: يوم الأحد المقبل المصادف ل 12 يناير عطلة مدفوعة الأجر

20.01.06

الجزائر تدعو مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته في فرض احترام السلم والأمن في ليبيا

20.01.06

الضريبة الجزافية الوحيدة: مراجعة سقف التطبيق واستثناء الأشخاص المعنويين

20.01.06

وهران: مشاركة 14 فرقة في الطبعة ال18 للمهرجان الوطني للموسيقى العصرية

20.01.06

التكفل بانشغالات المواطنين: الحكومة تعكف على إعداد مخطط عمل

20.01.06

وزير الشؤون الخارجية التركي يشرع في زيارة تدوم يومين إلى الجزائر