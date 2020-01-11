كرة القدم / كأس الكونفدرالية الإفريقية: وضعية المجموعة الرابعة قبل اجراء الجولة الرابعة

- الجولة الرابعة / الأحد 12 يناير:
00ر14 سا : اينييمبا (نيجيريا) - نادي بارادو (الجزائر).
00ر20 سا : حسنية أغادير (المغرب) - سان بيدرو (كوت ديفوار).
الترتيب نقاط لعب
- حسنية أغادير 7 3.
- نادي بارادو 4 3.
- إينييمبا 3 3.
- سان بيدرو 2 3.
-- مباريات لعبت سابقا :
- الجولة الأولى :
سان بيدرو (كوت ديفوار) - نادي بارادو (الجزائر) 0-0.
حسنية اغادير (المغرب) - اينييمبا (نيجيريا) 2-0.
- الجولة الثانية :
إينييمبا (نيجيريا) - سان بيدرو (كوت ديفوار) 1-0.
نادي بارادو (الجزائر) - حسنية أغادير (المغرب) 0-2.
- الجولة الثالثة :
سان بيدرو (كوت ديفوار) - حسنية أغادير (المغرب) 1 - 1.
نادي بارادو (الجزائر) - اينييمبا (نيجيريا) 1 - 0.
--الجولات المتبقية:
الجولة الخامسة / 26 يناير 2020:
اينييمبا (نيجيريا) - حسنية أغادير (المغرب).
نادي بارادو (الجزائر) - سان بيدرو (كوت ديفوار).
الجولة السادسة / 2 فبراير 2020:
حسنية أغادير (المغرب) - نادي بارادو (الجزائر).
سان بيدرو (كوت ديفوار) - اينييمبا (نيجيريا).
ملاحظة : يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني عن كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي.