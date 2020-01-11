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كرة القدم / كأس الكونفدرالية الإفريقية: وضعية المجموعة الرابعة قبل اجراء الجولة الرابعة

  أدرج يـوم : السبت, 11 كانون2/يناير 2020 13:12     الفئـة : رياضــة     قراءة : 6 مرات

 

الجزائر- وضعية المجموعة الرابعة لكأس الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم, والتي تضم ممثل الجزائر الوحيد نادي بارادو, قبل إجراء الجولة الرابعة يوم الأحد (بالتوقيت الجزائري):

 

- الجولة الرابعة / الأحد 12 يناير:

 

00ر14 سا : اينييمبا (نيجيريا) - نادي بارادو (الجزائر).

00ر20 سا : حسنية أغادير (المغرب) - سان بيدرو (كوت ديفوار).

 

الترتيب              نقاط لعب

  1. حسنية أغادير 7 3.
  2. نادي بارادو 4 3.
  3. إينييمبا 3 3.
  4. سان بيدرو 2 3.

 

-- مباريات لعبت سابقا :

 

- الجولة الأولى :

سان بيدرو (كوت ديفوار) - نادي بارادو (الجزائر) 0-0.

حسنية اغادير (المغرب) - اينييمبا (نيجيريا) 2-0.

 

- الجولة الثانية :

إينييمبا (نيجيريا) - سان بيدرو (كوت ديفوار) 1-0.

نادي بارادو (الجزائر) - حسنية أغادير (المغرب) 0-2.

 

- الجولة الثالثة :

سان بيدرو (كوت ديفوار) - حسنية أغادير (المغرب) 1 - 1.

نادي بارادو (الجزائر) - اينييمبا (نيجيريا)              1 - 0.

 

--الجولات المتبقية:

 

الجولة الخامسة / 26 يناير 2020:

اينييمبا (نيجيريا) - حسنية أغادير (المغرب).

نادي بارادو (الجزائر) - سان بيدرو (كوت ديفوار).

 

الجولة السادسة / 2 فبراير 2020:

حسنية أغادير (المغرب) - نادي بارادو (الجزائر).

سان بيدرو (كوت ديفوار) - اينييمبا (نيجيريا).

 

ملاحظة : يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني عن كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي.

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كرة القدم / كأس الكونفدرالية الإفريقية: وضعية المجموعة الرابعة قبل اجراء الجولة الرابعة
  أدرج يـوم : السبت, 11 كانون2/يناير 2020 13:12     الفئـة : رياضــة     قراءة : 6 مرة   شارك

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