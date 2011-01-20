سبر آراء وكالة الأنباء الجزائرية لأحسن رياضي 2019: تتويج الثنائي توفيق مخلوفي وأمينة بلقاضي

الجزائر - تم الكشف عن اسمي المتوجين بسبر آراء "براهيم دحماني" الذي تنظمه وكالة الأنباء الجزائرية (وأج) لأحسن رياضي جزائري لسنة 2019, حيث نال الجائزة كل من العداء توفيق مخلوفي عند الرجال ومصارعة الجيدو أمينة بلقاضي لدى السيدات, وذلك عقب فرز أصوات مختلف وسائل الإعلام الوطنية التي شاركت في هذه العملية.

وشاركت الصحافة الجزائرية بما فيها القنوات الإذاعية والتلفزيونية والمواقع الإخبارية و المختصة, في عملية التصويت, من أجل اختيار أحسن الرياضيين المتألقين خلال السنة الماضية, حيث بلغ العدد 46 وسيلة.

لدى الرجال, نال توفيق مخلوفي المرتبة الأولى في هذا التصويت, وهو الذي تحصل على فضية سباق 1500 متر في مونديال الدوحة (قطر), ليتوج من جديد بلقب أحسن رياضي بعد سبع سنوات من أول تاج تحصل عليه في 2012, بعد بروزه في أولمبياد لندن.

وبهذا يخلف ابن مدينة سوق اهراس (31 سنة), في سجل المتوجين بسبر آراء "واج", السباح أسامة سحنون, الذي نال هذا الإمتياز في 2018.

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وحقق مخلوفي عودة قوية في 2019, سيما بافتكاكه لتأشيرة أولمبياد-2020 بطوكيو في سباقي 800 و 1500 متر.

وسيطر العداء بشكل كبير على نتائج سبر الآراء بنسبة 95ر86 بالمائة, مقابل 69ر8 بالمائة للرباع وليد بيداني, فيما نال كل من حارس المنتخب الوطني لكرة اليد, خليفة غضبان و إلياس بوغالم, البطل العالمي في الحمل بالقوة, نسبة 17ر2 بالمائة.

بالنسبة للسيدات, خطفت أمينة بلقاضي (27 سنة) الأضواء في 2019 بتتويجها بذهبية البطولة الافريقية للجيدو (أقل من 63 كلغ) بكيب تاون (جنوب افريقيا), اضافة الى تحصلها على فضية الألعاب الافريقية بالرباط (المغرب) السنة الماضية ايضا.

وبهذا, تخلف بلقاضي, مصارعة الكاراتي دو, لامية معطوب, الفائزة بسبر آراء السنة الماضية.

و نالت المصارعة بلقاضي نسبة 50 بالمائة من الأصوات, مقابل 43ر30 % بالنسبة للبحارة أمينة بريشي بطلة افريقيا في اختصاص "ار اس اكس" والمتأهلة إلى أولمبياد طوكيو. وجاءت مصارعة الكاراتي دو, شيماء ميدي (اقل من 61 كلغ), نائبة بطلة افريقيا وصاحبة ذهبية الألعاب الافريقية, في الترتيب الثالث من هذا التصويت, بعدما حصلت على نسبة 39ر17 بالمائة.

==أحسن فريق: المنتخب الوطني لكرة القدم عن جدارة و استحقاق==

وعاد لقب أحسن رياضي آمال لسنة 2019 إلى مصارع الكاراتي الشاب أنيس حلاسة, المتوج باللقب العالمي أواسط لفئة اقل من 55 كلغ بسانتياغو (الشيلي) وصاحب فضية البطولة المتوسطية بأنطاليا التركية.

وحقق ابن مدينة قسنطينة مفاجأة من العيار الثقيل بنيله للميدالية الذهبية في البطولة العالمية, الأمر الذي منحه نسبة 52ر56 % من الاصوات, متقدما على لاعب التنس يوسف ريحان (39ر17 %), فيما حاز العداء محمد بلبشير و السباحة ليليا سهام ميدوني على نسبة 52ر6 % من الاصوات, ليحتلا المركز الثالث معا.

وبهذا يخلف حلاسة في سجل أحسن رياضي آمال, الملاكمين فريد دويبي ومحمد أمين حسيد, المتوجان في 2018.

وفي الرياضات الجماعية, فقد منحت الأغلبية الساحقة لوسائل الإعلام أصواتها إلى المنتخب الوطني لكرة القدم, المتوج بلقب كأس افريقيا للأمم-2019 بمصر, بعد 29 سنة من الإنتظار.

وبقيادة الناخب الوطني جمال بلماضي, الذي نال لقب أفضل مدرب في السنة في جوائز الكنفدرالية الافريقية لكرة القدم (كاف), تمكن "الخضر" من تحقيق مشوار رائع في "الكان" لم يخسر خلاله في أي مباراة, مع تغلبه مرتين على السنغال.