سبر آراء وكالة الأنباء الجزائرية لأحسن رياضي 2019: تتويج الثنائي توفيق مخلوفي وأمينة بلقاضي

وشاركت الصحافة الجزائرية بما فيها القنوات الإذاعية والتلفزيونية والمواقع الإخبارية و المختصة, في عملية التصويت, من أجل اختيار أحسن الرياضيين المتألقين خلال السنة الماضية, حيث بلغ العدد 46 وسيلة.
لدى الرجال, نال توفيق مخلوفي المرتبة الأولى في هذا التصويت, وهو الذي تحصل على فضية سباق 1500 متر في مونديال الدوحة (قطر), ليتوج من جديد بلقب أحسن رياضي بعد سبع سنوات من أول تاج تحصل عليه في 2012, بعد بروزه في أولمبياد لندن.
وبهذا يخلف ابن مدينة سوق اهراس (31 سنة), في سجل المتوجين بسبر آراء "واج", السباح أسامة سحنون, الذي نال هذا الإمتياز في 2018.
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وحقق مخلوفي عودة قوية في 2019, سيما بافتكاكه لتأشيرة أولمبياد-2020 بطوكيو في سباقي 800 و 1500 متر.
وسيطر العداء بشكل كبير على نتائج سبر الآراء بنسبة 95ر86 بالمائة, مقابل 69ر8 بالمائة للرباع وليد بيداني, فيما نال كل من حارس المنتخب الوطني لكرة اليد, خليفة غضبان و إلياس بوغالم, البطل العالمي في الحمل بالقوة, نسبة 17ر2 بالمائة.
بالنسبة للسيدات, خطفت أمينة بلقاضي (27 سنة) الأضواء في 2019 بتتويجها بذهبية البطولة الافريقية للجيدو (أقل من 63 كلغ) بكيب تاون (جنوب افريقيا), اضافة الى تحصلها على فضية الألعاب الافريقية بالرباط (المغرب) السنة الماضية ايضا.
وبهذا, تخلف بلقاضي, مصارعة الكاراتي دو, لامية معطوب, الفائزة بسبر آراء السنة الماضية.
و نالت المصارعة بلقاضي نسبة 50 بالمائة من الأصوات, مقابل 43ر30 % بالنسبة للبحارة أمينة بريشي بطلة افريقيا في اختصاص "ار اس اكس" والمتأهلة إلى أولمبياد طوكيو. وجاءت مصارعة الكاراتي دو, شيماء ميدي (اقل من 61 كلغ), نائبة بطلة افريقيا وصاحبة ذهبية الألعاب الافريقية, في الترتيب الثالث من هذا التصويت, بعدما حصلت على نسبة 39ر17 بالمائة.
==أحسن فريق: المنتخب الوطني لكرة القدم عن جدارة و استحقاق==
وعاد لقب أحسن رياضي آمال لسنة 2019 إلى مصارع الكاراتي الشاب أنيس حلاسة, المتوج باللقب العالمي أواسط لفئة اقل من 55 كلغ بسانتياغو (الشيلي) وصاحب فضية البطولة المتوسطية بأنطاليا التركية.
وحقق ابن مدينة قسنطينة مفاجأة من العيار الثقيل بنيله للميدالية الذهبية في البطولة العالمية, الأمر الذي منحه نسبة 52ر56 % من الاصوات, متقدما على لاعب التنس يوسف ريحان (39ر17 %), فيما حاز العداء محمد بلبشير و السباحة ليليا سهام ميدوني على نسبة 52ر6 % من الاصوات, ليحتلا المركز الثالث معا.
وبهذا يخلف حلاسة في سجل أحسن رياضي آمال, الملاكمين فريد دويبي ومحمد أمين حسيد, المتوجان في 2018.
وفي الرياضات الجماعية, فقد منحت الأغلبية الساحقة لوسائل الإعلام أصواتها إلى المنتخب الوطني لكرة القدم, المتوج بلقب كأس افريقيا للأمم-2019 بمصر, بعد 29 سنة من الإنتظار.
وبقيادة الناخب الوطني جمال بلماضي, الذي نال لقب أفضل مدرب في السنة في جوائز الكنفدرالية الافريقية لكرة القدم (كاف), تمكن "الخضر" من تحقيق مشوار رائع في "الكان" لم يخسر خلاله في أي مباراة, مع تغلبه مرتين على السنغال.
وتحصل "الخضر", الذين يخلفون المنتخب الوطني لكرة السلة على الكراسي (سيدات) في سجل سبر الآراء, على نسبة 65ر95 % من الأصوات المعبر عنها, مقابل 17ر2 %بالنسبة لفريقي كرة اليد : المجمع البترولي (سيدات), الفائز بأربعة ألقاب (البطولة-الكأس-الكأس الممتازة الجزائرية-البطولة العربية بالأردن) و شباب برج بوعريريج (رجال), الحائز للمرة الأولى في تاريخه على لقب البطولة الوطنية والكأس الجزائرية الممتازة.
سبر آراء "وأج" لأحسن رياضي: نتائج طبعة 2019 (مؤطر)
النتائج الكاملة لعملية سبر الآراء التقليدية "ابراهيم دحماني" الذي تنظمه وكالة الأنباء الجزائرية (وأج), المخصص لأحسن رياضي لسنة 2019.
أحسن رياضي (رجال) :
- توفيق مخلوفي (ألعاب القوى) 95ر86 % (40 صوتا).
- وليد بيداني (رفع الأثقال) 69ر8 % (4 أصوات)
- إلياس بوغالم (الحمل بالقوة) 17ر2 % (صوت واحد).
--. خليفة غضبان (كرة اليد) 17ر2 % (صوت واحد).
أحسن رياضية (سيدات) :
- أمينة بلقاضي (جيدو) 50 % (23 صوتا).
- أمينة بريشي (شراع) 43ر30 % (14 صوتا).
- شيماء ميدي (كاراتي-دو) 39ر17 % (8 أصوات).
- ريان حوفاف (مصارعة) 17ر2 % (صوت واحد).
أحسن رياضي آمال :
- أيوب أنيس حلاسة (كاراتي-دو) 52ر56 % (26 صوتا).
- يوسف ريحان (تنس) 39ر17 % (8 أصوات).
- ليليا سهام ميدوني (سباحة) 52ر6 % (3 أصوات).
--. محمد بلبشير (ألعاب القوى) 52ر6 % (3 أصوات).
- فاتح بن فرج الله (مصارعة) 34ر4 % (صوتان).
-- ميليسا تولوم (ألعاب القوى) 34ر4 % (صوتان).
- ياسر محمد الطاهر تريكي (ألعاب القوى) 17ر2 % (صوت واحد).
--. لزهر لعناني (كرة اليد) 17ر2 % (صوت واحد).
أحسن فريق :
- المنتخب الجزائري لكرة القدم 65ر95 % (44 صوتا).
- شباب برج بوعريريج (كرة اليد/رجال) 17ر2 % (صوت واحد).
--. المجمع البترولي (كرة اليد/سيدات.
) 17ر2 % (صوت واحد).
عدد المصوتين : 46 .
سبر آراء وكالة الأنباء الجزائرية 2019 لأحسن رياضي: النتائج حسب وسائل الإعلام (مؤطر)
النتائج الكاملة حسب كل وسيلة إعلامية, لعملية سبر الآراء التقليدي "براهيم دحماني" لاختيار أحسن رياضي خلال سنة 2019 التي نظمتها وكالة الأنباء الجزائرية (وأج):
الوسيلة الإعلامية رجال سيدات آمال الفرق
- لوجيون سبورتيف : مخلوفي, بريشي, حلاسة, المنتخب الوطني لكرة القدم
- صوت الأحرار : مخلوفي, بلقاضي, ريحان, المنتخب الوطني لكرة القدم
- ليكسبريسيون : مخلوفي, بلقاضي, ريحان, المنتخب الوطني لكرة القدم
- المساء : مخلوفي, بريشي, حلاسة, المنتخب الوطني لكرة القدم
- البلاغ الرياضي : مخلوفي, بريشي, بن فرج الله, المنتخب الوطني لكرة القدم
- النهار الجديد : بيداني, ميدي, حلاسة, المنتخب الوطني لكرة القدم
- آخر ساعة : مخلوفي, بريشي, حلاسة, المنتخب الوطني لكرة القدم
- الجمهورية : مخلوفي, بريشي, حلاسة, المنتخب الوطني لكرة القدم
- كريزوس : مخلوفي, بلقاضي, حلاسة, المجمع البترولي
- الفجر : مخلوفي, ميدي, حلاسة, المنتخب الوطني لكرة القدم
- المركز الدولي للصحافة : مخلوفي, ميدي, ريحان, المنتخب الوطني لكرة القدم
- ديزاد ماتش : مخلوفي, ميدي, حلاسة, المنتخب الوطني لكرة القدم
- ماتش : مخلوفي, بلقاضي, حلاسة, المنتخب الوطني لكرة القدم
- الجزائر 7 : مخلوفي, بلقاضي, تريكي, المنتخب الوطني لكرة القدم
- لوجون انديبوندون : مخلوف
ي, بلقاضي, ريحان, المنتخب الوطني لكرة القدم
- انفو سبو : مخلوفي, بلقاضي, ريحان, المنتخب الوطني لكرة القدم
- الإذاعة الجزائرية الدولية : مخلوفي, ميدي, تولوم, المنتخب الوطني لكرة
القدم
- بطولة : بيداني, بريشي, حلاسة, المنتخب الوطني لكرة القدم
- ديزاد فوت : مخلوفي, بلقاضي, بلبشير, المنتخب الوطني لكرة القدم
- الشروق تي في : مخلوفي, بلقاضي, حلاسة, المنتخب الوطني لكرة القدم
- الشروق اليومي : مخلوفي, بلقاضي, بلبشير, المنتخب الوطني لكرة القدم
- كومبيتسيون : مخلوفي, بريشي, حلاسة, المنتخب الوطني لكرة القدم
- لانوفال ريبوبليك : مخلوفي, بلقاضي, حلاسة, المنتخب الوطني لكرة القدم
- دزاير هوند : غضبان, حوفاف, لعناني, شباب برج بوعريريج
- المشوار السياسي : مخلوفي, بريشي, ريحان, المنتخب الوطني لكرة القدم
- نوميديا تي في : مخلوفي, بريشي, حلاسة, المنتخب الوطني لكرة القدم
- ليبارتي : بيداني, بلقاضي, حلاسة, المنتخب الوطني لكرة القدم
- الشعب : مخلوفي, بلقاضي, حلاسة, المنتخب الوطني لكرة القدم
- سلامة : بوغالم, بريشي, ميدوني, المنتخب الوطني لكرة القدم
- المجاهد : مخلوفي, بريشي, حلاسة, المنتخب الوطني لكرة القدم
- النصر : مخلوفي, بلقاضي, حلاسة, المنتخب الوطني لكرة القدم
- اليوم : مخلوفي, ميدي, ريحان, المنتخب الوطني لكرة القدم
- دزاير تي في : مخلوفي, بريشي, بن فرج الله, المنتخب الوطني لكرة القدم
- الجزائر الجديدة : مخلوفي, بلقاضي, بلبشير, المنتخب الوطني لكرة القدم
- البلاد تي في : مخلوفي, ميدي, حلاسة, المنتخب الوطني لكرة القدم
- إذاعة
البهجة : مخلوفي, بلقاضي, حلاسة, المنتخب الوطني لكرة القدم
- الإذاعة الجزائرية - القناة الأولى : مخلوفي, بلقاضي, حلاسة, المنتخب الوطني لكرة القدم
- الأجواء : مخلوفي, بريشي, حلاسة, المنتخب الوطني لكرة القدم
- السلام اليوم : مخلوفي, بلقاضي, ميدوني, المنتخب الوطني لكرة القدم
- الوطن : مخلوفي, بلقاضي, حلاسة, المنتخب الوطني لكرة القدم
- الجزائرية وان : مخلوفي, بلقاضي, حلاسة, المنتخب الوطني لكرة القدم
- وقت الجزائر : مخلوفي, بلقاضي, تولوم, المنتخب الوطني لكرة القدم
- لوسوار دالجيري : مخلوفي, بلقاضي, ميدوني, المنتخب الوطني لكرة القدم
- لوكوتيديان دورون : مخلوفي, بريشي, حلاسة, المنتخب الوطني لكرة القدم
- سبورتس نيوز ديزاد : مخلوفي, ميدي, حلاسة, المنتخب الوطني لكرة القدم
- وكالة الأنباء الجزائرية : بيداني, بلقاضي, ريحان, المنتخب الوطني لكرة القدم.