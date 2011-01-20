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الألعاب المتوسطية وهران-2021 : إنطلاق قافلة الألعاب للتعريف بأهمية الحدث الرياضي

  أدرج يـوم : السبت, 11 كانون2/يناير 2020 08:12     الفئـة : رياضــة     قراءة : 7 مرات

وهران - إنطلقت صباح يوم الجمعة قافلة ألعاب البحر الأبيض المتوسط-2021, من عاصمة الباهية وهران لتجوب عدة مدن وقرى جزائرية, بهدف التعريف بهذا الحدث الرياضي العالمي, الذي ستحتضنه عاصمة الغرب الجزائري, وفق ما نشرته الصفحة الرسمية للألعاب على الفايسبوك.

وستكون ولاية بشار (الجنوب الغربي), أول محطة تقف بها قافلة الألعاب المتوسطية-2021, قبل أن تواصل مسارها نحو بقية المدن والقرى الجزائرية, بهدف التعريف بهذه التظاهرة الرياضية الكبرى, وتحسّس الجزائريين بقيمة وأهمية إحتضان الجزائر للطبعة الـ 19 من ألعاب البحر الأبيض المتوسط, وفق نفس المصدر.

وتدخل هذه المبادرة ضمن مخطط خاص سطرته لجنة تنظيم الطبعة الموعد المتوسطي الوهراني, الذي ستقام ما بين 25 يونيو و 5 يوليو 2021, من أجل الترويج لهذا الحدث الهام الذي تحتضنه الجزائر لثاني مرة في تاريخها بعدما استضافت نسخة سنة 1975 بالجزائر العاصمة.

آخر تعديل على السبت, 11 كانون2/يناير 2020 08:20
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الألعاب المتوسطية وهران-2021 : إنطلاق قافلة الألعاب للتعريف بأهمية الحدث الرياضي
  أدرج يـوم : السبت, 11 كانون2/يناير 2020 08:12     الفئـة : رياضــة     قراءة : 7 مرة   شارك

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