الاتحاد العربي لكرة القدم: تعيين محمد راوراوة على رأس اللجنة المنظمة للبطولات العربية

يذكر أن راوراوة يشغل أيضا منصب نائب رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم منذ عدة سنوات فيما يرأس الهيئة الأمير السعودي عبد العزيز بن تركي الفيصل .

وخلال نفس الاجتماع تم اعتماد مختلف اللجان على غرار لجنة الحكام برئاسة غانم أحمد غانم و اللجنة الطبية برئاسة الدكتور وديع الجرئ و لجنة العلاقات الدولية برئاسة هاني أبوريدة.

من جهة أخرى، تم خلال نفس الاجتماع اعتماد إقامة بطولة المنتخبات العربية للشباب (تحت سن 20 عاماً) في المملكة العربية السعودية (مدينة الدمام) خلال الفترة من 27 من شهر فبراير القادم حتى الخامس من شهر مارس القادم.

كما تمت الموافقة على استحداث بطولة نسائية لكرة القدم بالتعاون مع اللجنة النسائية بالاتحاد السعودي لكرة القدم.

وأكد رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم عبدالعزيز بن تركي الفيصل أن "الاجتماع كان مثمراً وهدف إلى تنمية برامج وأنشطة ومسابقات الاتحاد العربي لتطوير رياضة كرة القدم العربية"، مبدياً سعادته بالنجاح الذي تحققه بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال للموسم الحالي 2019 / 2020، مضيفاً: "سعدنا بالمستويات المتميزة التي خرجت بها الكثير من مباريات البطولة في المراحل الماضية، وبما حظيت به من حضور جماهيري كبير في مختلف الملاعب العربية، وهذا تأكيد على أهمية هذه البطولة وعلى نجاحها كبطولة أبطال".

وأوضح المسؤول العربي بأن "هناك بطولات قادمة يعمل الاتحاد العربي على إطلاقها على مستوى المنتخبات السنية، وذلك لتنمية هذا القطاع المهم وعلى مستوى المنتخبات الكبار، بالإضافة إلى استحداث بطولة عربية لكرة القدم النسائية"، مشيراً إلى أن "عمل الاتحاد العربي لا يتوقف على إقامة البطولات، بل لتطوير الحكام والمدربين واللاعبين وإكسابهم مزيد من الخبرة والمعرفة".