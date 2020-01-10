الدورة الإفريقية/ كرة السلة على الكراسي: المنتخبان الجزائريان يفتتحان الدورة أمام انغولا (للرجال) وجنوب إفريقيا (للسيدات)

جوهانسبورغ - سيفتتح المنتخبان الجزائريان لكرة السلة على الكراسي (رجال وسيدات) الدورة الافريقية المؤهلة إلى الالعاب البرالمبية طوكيو-2020 والمقررة من 1 إلى 8 مارس المقبل بجوهانسبورغ (جنوب افريقيا)، أمام كل من أنغولا (بالنسبة للأول) وجنوب إفريقيا (بالنسبة للثاني)، حسبما جاء في الموقع الرسمي للاتحادية الدولية للرياضة.

وسيواجه المنتخب الجزائري للرجال أنغولا يوم الاحد 1 مارس المقبل على الساعة (00ر12) في اولى مباريات الدورة، بينما ستدخل السيدات المنافسة في اليوم الموالي (الاثنين) على الرابعة السابعة مساء ضد جنوب افريقيا (البلد المستضيف).

وسحب ما جاء في بيان الاتحادي الدولي لرياضة كرة السلة على الكراسي فإن الدورة التأهيلية رجال ستعرف مشاركة ستة منتخبات هي على التوالي: الجزائر وجنوب إفريقيا (البلد المضيف) والمغرب وانغولا وكينيا، بينما منافسة السيدات ستشهد حضور منتخبات: الجزائر وجنوب إفريقيا وكينيا بالإضافة إلى منتخب رابع ستوجه له الدعوة من أجل تكملة النصاب القانوني لإجراء الدورة، بعد تأكد انسحاب منتخب المغرب للسيدات.

وسيسمح موعد جوهانسبورغ بتأهل البطل لدة الرجال والسيدات لتمثيل القارة السمراء في الالعاب البرالمبية المقبلة المقررة في شهر أغسطس المقبل بطوكيو باليابان.

وفيما يلي البرنامج الكامل للمباريات حسب التوقيت الجزائري:

الأحد 1 مارس 2020:

00ر12 : الجزائر - انغولا (رجال)

00ر14 : المغرب - كينيا (رجال)

00ر16 : حفل الافتتاح الرسمي

30ر16 : كينيا - المنتخب المدعو (سيدات)

00ر19 : جنوب إفريقيا - مصر (رجال)

الاثنين 2 مارس 2020:

00ر12 : مصر - كينيا (رجال)

00ر14 : الجزائر - المغرب (رجال)

00ر16 : الجزائر - جنوب إفريقيا (سيدات)

00ر19 : جنوب إفريقيا - انغولا (رجال)

الثلاثاء 3 مارس 2020:

00ر10 : الجزائر - كينيا (سيدات)

00ر12 : انغولا - كينيا (رجال)

00ر14 : المغرب - مصر (رجال)

00ر16 : جنوب إفريقيا- المنتخب المدعو (سيدات)

00ر18 : الجزائر - جنوب إفريقيا (رجال)

الاربعاء 4 مارس 2020:

00ر10 : الجزائر - المنتخب المدعو (سيدات)

00ر12 : انغولا - المغرب (رجال)

00ر14 : الجزائر - مصر (رجال)

00ر16 : جنوب إفريقيا - كينيا (سيدات)

00ر18 : جنوب إفريقيا - كينيا (رجال)

الخميس 5 مارس 2020:

00ر10 : الجزائر - كينيا (رجال)

00ر12 : نصف نهائي سيدات (1)

00ر14 : انغولا - مصر (رجال)

00ر16 : نصف نهائي سيدات (2)

00ر18 : جنوب إفريقيا - المغرب (رجال)

الجمعة 6 مارس 2020:

00ر10 : المقابلة من أجل الصف الخامس (رجال)

00ر12 : المقابلة من أجل الميدالية البرونزية (سيدات)

00ر14 : نصف نهائي 1 (رجال)

00ر16 : نهائي سيدات

00ر18 : نصف نهائي 2 (رجال)

السبت 7 مارس 2020:

00ر12

: المقابلة من أجل لميدالية البرونزية (رجال)

30ر14 : نهائي رجال .