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بطولة قسم الهواة لكرة القدم: تعيين المدرب فوزي موسوني على رأس العارضة الفنية لفريق مديوني وهران

  أدرج يـوم : الخميس, 09 كانون2/يناير 2020 19:28     الفئـة : رياضــة     قراءة : 4 مرات

وهران - تم تعيين المدرب فوزي موسوني على رأس العارضة الفنية لفريق مديويني وهران الذي ينشط في القسم الوطني للهواة للمجموعة الغربية لكرة القدم حسبما علم يوم الخميس من إدارة النادي.

و يأتي تعيين مدرب السابق لفريق شبيبة عزازقة بعد سلسلة النتائج السلبية التي حققها النادي الوهراني خلال مرحلة الذهاب.

و سيعاين المدرب الجديد الفريق خلال المباريات الودية المقررة نهاية الأسبوع الجاري بملعب "الحبيب بوعقل" بوهران على أن يباشر مهامه رسميا يوم الأحد القادم حيث تم تحديد الهدف الرئيسي له والمتمثل في تحقيق الصعود إلى قسم الرابطة المحترفة الثاني.

وقد استقدم نادي مديوني وهران ثلاثة لاعبين خلال فترة الانتقالات الشتوية لهدا الموسم و يتعلق الأمر بكل من مزياني عبن القادر من نجم مقرة وبن شاوش يوسف من اتحاد مستغانم و فدال حمودة من مولودية وهران.

يذكر أن فريق مديوني وهران الذي يطمح للصعود يحتل حاليا المرتبة 12 في ترتيب المجموعة الغربية للهواة بمجموع 15 نقاط.

كلـمات مفتـاحيــة :
بطولة قسم الهواة لكرة القدم: تعيين المدرب فوزي موسوني على رأس العارضة الفنية لفريق مديوني وهران
  أدرج يـوم : الخميس, 09 كانون2/يناير 2020 19:28     الفئـة : رياضــة     قراءة : 4 مرة   شارك

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