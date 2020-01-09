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كرة القدم/ الرابطة الأولى: سعيد عليق يؤكد رحيله عن شباب بلوزداد

  أدرج يـوم : الخميس, 09 كانون2/يناير 2020 19:24     الفئـة : رياضــة     قراءة : 15 مرات

 

الجزائر- أكد سعيد عليق رحيله من منصبه كمدير رياضي للشركة الرياضية ذات أسهم لفريق شباب بلوزداد (الرابطة الأولى المحترفة لكرة القدم), حسبما علمته "واج" يوم الخميس من قبل المعني.

وصرح عليق ل"وأج" "أؤكد رحيلي الرسمي يوم الخميس من شباب بلوزداد. لم يكن بإمكاني, مؤخرا, العمل في ظروف هادئة. لقد اتفقت مع الرئيس المدير العام لمجمع "مدار" على طلاق بالتراضي. سأغادر الفريق بعدما عشت معه سنة استثنائية, حيث انقذناه من السقوط وتوجنا معه بكأس الجزائر. لم أفهم هذه التغييرات التي طرأت في النادي. والسؤال يبقى مطروحا والإجابة لدى مدار".

وأفاد المدير العام المستقيل أنه سيبقى في عالم الرياضة عقب مغادرته للنادي العاصمي "بصراحة لا أعلم أين سأشتغل, لكن الأمر المؤكد هو أنه لا يمكنني الابتعاد عن عالم الرياضة".

وبعدما كان على وشك الرحيل من النادي "البلوزدادي", في نهاية السنة المنقضية, تمت ترقية سعيد عليق إلى منصب مدير عام الشركة الرياضية, من قبل مجمع "مدار".

وعلى إثرها, استعانت إدارة "مدار" بتوفيق قريشي, المدير الفني الوطني السابق للاتحادية الجزائرية (الفاف), لتولي منصب مدير رياضي وناطق رسمي باسم الفريق.

ويتصدر شباب بلوزداد مؤقتا بطولة الرابطة الاولى متقدما بنقطتين عن الملاحق مولودية الجزائر الذي يخوض حاليا لقاءه المتأخر مع الضيف وفاق سطيف.

كلـمات مفتـاحيــة :
كرة القدم/ الرابطة الأولى: سعيد عليق يؤكد رحيله عن شباب بلوزداد
  أدرج يـوم : الخميس, 09 كانون2/يناير 2020 19:24     الفئـة : رياضــة     قراءة : 15 مرة   شارك

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