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الكرة الطائرة/ الدورة التأهيلية للألعاب الأولمبية 2020 - اليوم الثالث/ فوز الجزائر على الكاميرون (3-0)

  أدرج يـوم : الخميس, 09 كانون2/يناير 2020 18:22     الفئـة : رياضــة     قراءة : 7 مرات

 

القاهرة - تغلب المنتخب الجزائري للكرة الطائرة على نظيره الكاميروني بنتيجة (3-0) لحساب اليوم الثالث للدورة التأهيلية للألعاب الاولمبية جمعت بينهما عشية يوم الخميس بالقاهرة.

و جاءت اشواط المباراة على النحو التالي: (25-16, 25-16 و 25-17).

و كان المنتخب الجزائري قد خسر مباراته الافتتاحية ضد نظيره المصري (منظم الدورة) بنتيجة (1-3 :  18-25, 17-25, 25-21 و 20-25).

وسيجري أشبال المدرب كريمو  برناوي مباراتهم الأخيرة في الدورة يوم غد الجمعة أمام تونس (سا 00ر19), علما بأن اللقاء الأخير المبرمج يوم السبت ضد غانا قد ألغي بسبب انسحاب هذا الأخير من المنافسة.

و في وقت لاحق (00 سا 19) يواجه المنتخب المصري  نظيره التونسي في مباراة بين المرشحين للتتويج بالدورة.

للتذكير فإن  الفائز بالدورة سيمثل القارة الافريقية في اولمبياد طوكيو 2020.

 

نتائج اليوم الخميس:

الجزائر - الكاميرون       3-0.

تونس - مصر        (سا 00ر19).

 

المباريات المتبقية:

اليوم الرابع/ الجمعة  10 يناير 2020.

19.00-تونس/ الجزائر.

 

اليوم الخامس/ السبت 11 يناير 2020:

19.00- الكاميرون / مصر.

 

النتائج المسجلة  :

مصر - الجزائر        3-1.

تونس - الكاميرون        3-0 .

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الكرة الطائرة/ الدورة التأهيلية للألعاب الأولمبية 2020 - اليوم الثالث/ فوز الجزائر على الكاميرون (3-0)
  أدرج يـوم : الخميس, 09 كانون2/يناير 2020 18:22     الفئـة : رياضــة     قراءة : 7 مرة   شارك

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