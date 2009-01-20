كرة اليد/ كأس أمم إفريقيا-2020 (تحضيرات): إجراء ودية الجزائر-أنغولا يوم الأحد في حال وصول الأنغوليين

الجزائر- أفاد مدرب المنتخب الجزائري لكرة اليد, آلان بورت, أن المباراة الودية بين "الخضر" و المنتخب الأنغولي, التي كانت مقررة أساسا يوم الخميس بالجزائر, قد تلعب الأحد المقبل في حال تأكيد وصول البعثة الأنغولية.

وصرح بورت ل"واج" قائلا : "التحضيرات الأخيرة لكأس أمم إفريقيا تجري في ظروف جيدة, لكنني منزعج من مشكل تأخر منتخب أنغولا, الذي كان مقررا أن يصل إلى الجزائر أمس الأربعاء. نحن بحاجة لخوض لقاءين قبل التنقل إلى تونس. أتمنى أن نلعب مقابلة واحدة على الأقل قبيل انطلاق الدورة".

وأضاف التقني الفرنسي : "لتجاوز هذا الطارئ, سنلعب مقابلة فيما بيننا, اليوم الخميس, في الظروف الحقيقية للقاء رسمي, مع أمنياتي بمواجهة الفريق الأنغولي يوم الأحد".

ومن المفترض أن تغلق المباراتين الوديتين ضد منتخب أنغولا, تحضيرات رفاق مسعود بركوس, تحسبا لكأس أمم إفريقيا-2020 بالعاصمة تونس و الحمامات (16-26 يناير), قبل سفر الوفد الجزائري نحو تونس, المبرمج يوم الاثنين.

وتحسبا لآخر تربص يجريه "الخضر" حاليا بالجزائر, وجه مدرب التشكيلة الوطنية, الفرنسي آلان بورت, الدعوة ل19 لاعبا من بينهم خمسة ينشطون بالخارج.

وكان رفاق الدولي مسعود بركوس قد شاركوا مؤخرا في دورة دولية ودية برومانيا اسفرت عن هزيمة النخبة الوطنية امام كل من مقدونيا (24-25) و هولندا (26-28).

وسيخوض المنتخب الوطني غمار الطبعة ال24 من كأس امم افريقيا ضمن المجموعة الرابعة التي تضم كلا من المغرب و الكونغو و زامبيا, بعد انسحاب منتخب السنغال.

من جهته, سيلعب منتخب انغولا, الذي احتل المركز الثالث في الطبعة الاخيرة من كأس امم افريقيا في 2018, في المجموعة الثانية رفقة الغابون و ليبيا و نيجيريا.

وفي ختام الدور التمهيدي, يتأهل أول و ثاني ترتيب المجموعات الأربع الى المرحلة الثانية من المنافسة التي تتشكل من فوجين. الأول يضم رائدي و وصيفي المجموعتين الأولى و الثانية, و الثاني يتكون من رائدي و وصيفي المجموعتين الثالثة و الرابعة, حيث تأخذ بعين الاعتبار نتائج الفرق التي تواجدت في نفس المجموعة خلال الدور التمهيدي.

وتنشط المنافسة القارية من قبل 16 منتخبا, حيث سيقتطع المنتخب المتوج بلقبها تأشيرة التأهل الى الالعاب الاولمبية طوكيو-2020, علما ان دورة تونس ستكون مؤهلة ايضا الى بطولة العالم مصر-2021.

تجدر الاشارة ان آخر مشاركة للمنتخب الوطني في الالعاب الاولمبية تعود الى دورة أتلانتا الامريكية سنة 1996.