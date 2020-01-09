كرة الريشة/البطولة الوطنية للفئات الشابة: عشرة أندية في المرحلة الثانية لمنطقتي الوسط والغرب

الجزائر- تشارك عشرة أندية في المرحلة الثانية للبطولة الوطنية للفئات الشابة (اقل من 13-17 سنة) (فردي/ذكور-اناث) لكرة الريشة (بادمينتون), المقررة يومي الجمعة والسبت لكل من الجهتين الوسطى والغربية, حسبما علم يوم الخميس من قبل مديرية التنظيم الرياضي.

وتجرى منافسات الجهة الوسطى بالقاعة الرياضية بالخروبة( العاصمة), فيما تلعب مباريات الجهة الغربية بتيارت, في حين تم تأجيل المرحلة الثانية التي كانت مقررة بولاية جيجل بسبب "سوء الأحوال الجوية", حسبما علم من نفس المصدر.

وعن المنطقة الوسطى يشارك كل من نادي تيبازة-إيشنوين و قورايا (تيبازة), وآفاق ولاد موسى (بومرداس), شبيبة المحمدية-أمل المحمدية وأولمبي باب الواد(الجزائر).

أما عن منطقة الغرب فتشارك الفرق التالية: نور تيارت, النادي الرياضي واد سلي (الشلف), النادي الرياضي لتطوير الرياضة النسوية لوهران.

وعن منطقة الوسط يرتقب مشاركة 240 لاعبا منهم حوالي 80 فتاة, أما في الغرب فينتظر حضور 93 رياضيا من ضمنهم 30 فتاة.

وحسب نظام المنافسة, يقسم المشاركون إلى مجموعات ليبلغ صاحبي المركزين الأول والثاني الأدوار الإقصائية المباشرة.

وبرمج دور المجموعات يوم غد الجمعة من التاسعة صباحا إلى منتصف النهار ومن الثانية زوالا إلى السابعة مساء, بالنسبة لمنطقة الوسط, فيما تبدأ منافسات الغرب بعد الثانية زوالا.

أما الأدوار الإقصائية المباشرة فستلعب يوم السبت من التاسعة صباحا إلى الواحدة زوالا, بالنسبة للمنطقتين.

يذكر أن المرحلة الأولى للبطولة الوطنية للفئات الشابة جرت ديسمبر الفارط, حيث لعبت منافسات منطقة الشرق ببجاية, والوسط بتيبازة والغرب بالشلف.

وتقسم البطولة الوطنية إلى ثلاث مراحل, حيث يتم التعرف على بطل كل فئة عمرية من خلال عدد النقاط التي يجمعها عن كل مرحلة.

ولم يحدد بعد تاريخ ومكان إجراء منافسات المرحلة الثالثة الأخيرة.