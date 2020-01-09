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المصارعة المشتركة: رئيس الرابطة الوهرانية يشيد "بالتطور الملحوظ'' لمستوى مصارعيه خلال البطولة الوطنية

  أدرج يـوم : الخميس, 09 كانون2/يناير 2020 15:03     الفئـة : رياضــة     قراءة : 18 مرات

وهران - صرح رئيس الرابطة الوهرانية للمصارعة المشتركة بأن النتائج التي تحصل عليها رياضيو رابطته خلال البطولة الوطنية لمختلف الأصناف التي أقيمت نهاية الأسبوع المنصرم بالجزائر العاصمة "تترجم التطور الملحوظ لهذه الرياضة على مستوى الولاية".

وقال هواري حميدي ل/وأج : "نحن جد مرتاحين للنتائج المسجلة من طرف مصارعينا خلال البطولة الوطنية. ففي صنف الشبلات والوسطيات تحصلنا على المرتبة الأولى حسب الفرق, أما الأشبال فقد نالوا الصف الثالث, وهو الترتيب نفسه الذي أنهت عليه المنافسة رابطتنا عند الأواسط والأكابر في المصارعة الحرة".

وثمن هذا المسؤول مشوار الأندية الوهرانية الثمانية التي شاركت في البطولة سيما في ظل "الظروف الصعبة التي حضرت فيها للمنافسة مقارنة مع الفرق الأخرى التي تألقت في البطولة على غرار رابطة الجزائر العاصمة".

وكانت البطولة أيضا فرصة لعدة مصارعين من الرابطة الوهرانية للفت أنظار مدربي المنتخبات الوطنية, وفق نفس المتحدث, مضيفا أن رابطته كانت دائما "خزانا للفرق الوطنية وتسعى لأن تحافظ على هذا التقليد".

وتابع في هذا الشأن يقول:"نولي أهمية بالغة لرياضيي المستوى العالي من خلال العمل على وضعهم في أفضل الظروف الممكنة للتحضير الجيد ما يمكنهم من تحسين مستواهم بصفة مستمرة خدمة للمنتخبات الوطنية".

لكن سعي الرابطة الوهرانية للمصارعة المشتركة لتحسين ظروف عمل رياضييها يصطدم بمحدودية الإمكانيات المادية التي تحوز عليها, وهو الأمر الذي يدفع رئيسها لطلب المزيد من الدعم من طرف السلطات المحلية.

واستطرد المتحدث يقول : "تعد رابطة المصارعة المشتركة الثانية بعد رابطة ذوي الاحتياجات الخاصة التي تهدي سنويا عدة تتويجات إلى الولاية, وهو ما يجعل مطلبنا بالحصول على دعم أكبر مشروعا".

وبرمجت الرابطة الوهرانية للمصارعة, والتي تضم في صفوفها أكثر من 1.000 ممارس ينتمون إلى 24 نادي, عدة منافسات هذا الموسم, على غرار تنظيمها للبطولة الوطنية للأصاغر وكذا البطولة الوطنية للمصارعة على الرمال المقررة في يوليو المقبل بشاطئ الأندلسيات بعين الترك, حسبما ما أفاد به رئيسها.

آخر تعديل على الخميس, 09 كانون2/يناير 2020 15:12
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المصارعة المشتركة: رئيس الرابطة الوهرانية يشيد "بالتطور الملحوظ'' لمستوى مصارعيه خلال البطولة الوطنية
  أدرج يـوم : الخميس, 09 كانون2/يناير 2020 15:03     الفئـة : رياضــة     قراءة : 18 مرة   شارك

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