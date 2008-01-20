اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية: الجمعية العامة الاستثنائية يوم 25 يناير بالجزائر

تأمينات: الرسم الجديد على السيارات مدفوع مرة واحدة كل سنة مهما كانت مدة العقد -

الصيرفة الاسلامية: التوقيع على اتفاقية لتكوين المتعاونين مع المؤسسات الاقتصادية والمالية -

تعديل الدستور: الرئيس تبون يقرر تمرير المشروع عبر استفتاء شعبي -

المجاهد الراحل الفريق قايد صالح قائد عسكري فذ أفنى حياته كلها في خدمة الجزائر -

تطوير تربية الماعز في الجزائر: نحو استيراد الماعز من أجل تحسين الانتاجية -

الجوية الجزائرية: تذبذب مرتقب يوم الخميس في الرحلات من وإلى فرنسا -

الأيام الوطنية للطب الشرعي بعنابة: التأكيد على الجوانب التشريعية والأخلاقيات في التطبيب عن بعد -

الحكومة تخصص أول اجتماع لها لدراسة منهجية إعداد مخططها لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية -

منتدى أدرار 2020 : مشاركة أزيد من 40 مؤسسة مبتكرة في صالون المؤسسات الناشئة -

سوناطراك توقع مع تيكنيكاس رونيداس و سامسونغ عقدا لإنجاز محطة تكرير بحاسي مسعود -

اتصالات الجزائر الراعي الرسمي للطبعة السادسة من فعاليات ويكيستاج الجزائر -

اليوم العربي لمحو الأمية: تراجع نسبة الأمية بالجزائر إلى 71ر8 بالمائة في 2019 -

تسجيل أزيد من مليوني مكالمة عبر الرقم الأخضر 1548 ورقم النجدة 17 للشرطة خلال سنة 2019 -

اغتيال سليماني: ايران ترد بقصف قاعدتين أمريكيتين في العراق وتضارب الأنباء بشأن الخسائر -

رئيس الجمهورية يحدد المحاور الكبرى لتعديل الدستور الذي سيطرح للاستفتاء الشعبي -

مخالفات الصرف: أزيد من 8 مليار دينار خلال التسعة اشهر الاولى من 2019 -

رئيس الجمهورية يصدر قرارا بإنشاء لجنة خبراء مكلفة بصياغة مقترحات لمراجعة الدستور -

رئيس الجمهورية يكلف أحمد لعرابة برئاسة لجنة خبراء مكلفة بصياغة مقترحات لمراجعة الدستور -

مركب الحديد والصلب بوهران: تصدير 7.500 طن من حديد البناء والأنابيب الحلزونية إلى انجلترا وأنغولا -