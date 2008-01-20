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اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية: الجمعية العامة الاستثنائية يوم 25 يناير بالجزائر

  أدرج يـوم : الأربعاء, 08 كانون2/يناير 2020 18:50     الفئـة : رياضــة     قراءة : 22 مرات

الجزائر- تنعقد الجمعية العامة الاستثنائية للجنة الاولمبية والرياضية الجزائرية يوم السبت 25 يناير على (00ر09) بمقر الهيئة الأولمبية ببن عكنون بالعاصمة, حسب ما أفادت به اللجنة في بيان  ارسلته إلى "واج".

وستخصص هذه الجمعية الاستثنائية للانتخاب الجزئي من اجل استخلاف خمسة أعضاء من المكتب التنفيذي لهذه اللجنة يضيف نفس المصدر.

و لم تكشف "الكوا" عن هوية الاعضاء الخمسة الذين سيتم استبدالهم ولا سبب إبعادهم من المكتب.

كلـمات مفتـاحيــة :
اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية: الجمعية العامة الاستثنائية يوم 25 يناير بالجزائر
  أدرج يـوم : الأربعاء, 08 كانون2/يناير 2020 18:50     الفئـة : رياضــة     قراءة : 22 مرة   شارك

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اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية: الجمعية العامة الاستثنائية يوم 25 يناير بالجزائر

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