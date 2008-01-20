اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية: الجمعية العامة الاستثنائية يوم 25 يناير بالجزائر

وستخصص هذه الجمعية الاستثنائية للانتخاب الجزئي من اجل استخلاف خمسة أعضاء من المكتب التنفيذي لهذه اللجنة يضيف نفس المصدر.
و لم تكشف "الكوا" عن هوية الاعضاء الخمسة الذين سيتم استبدالهم ولا سبب إبعادهم من المكتب.
وكالة الأنباء الجزائرية ©
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وكالة الأنباء الجزائرية ©
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الجزائر- تنعقد الجمعية العامة الاستثنائية للجنة الاولمبية والرياضية الجزائرية يوم السبت 25 يناير على (00ر09) بمقر الهيئة الأولمبية ببن عكنون بالعاصمة, حسب ما أفادت به اللجنة في بيان ارسلته إلى "واج".
وستخصص هذه الجمعية الاستثنائية للانتخاب الجزئي من اجل استخلاف خمسة أعضاء من المكتب التنفيذي لهذه اللجنة يضيف نفس المصدر.
و لم تكشف "الكوا" عن هوية الاعضاء الخمسة الذين سيتم استبدالهم ولا سبب إبعادهم من المكتب.