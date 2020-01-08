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ملاكمة/ كأس الجزائر (أكابر): النهائيات يوم السبت بقاعة حرشة حسان بالعاصمة

  أدرج يـوم : الأربعاء, 08 كانون2/يناير 2020 16:56     الفئـة : رياضــة     قراءة : 7 مرات

الجزائر- تجرى المنازلات النهائية لكأس الجزائر للملاكمة لفئة الأكابر يوم السبت بقاعة -حرشة حسان- بالجزائر العاصمة, حسبما علم يوم الأربعاء من الاتحادية الجزائرية للملاكمة.

وانطلق هذا الموعد يوم الثلاثاء بقاعة الكاليتوس, وعرف حضور قرابة 200 ملاكم, الذين بلغوا هذه المرحلة عبر الدور الولائي, يضيف المصدر.

وخصصت الأيام الأربعة الأولى للأدوار التصفوية, ثم الدورين ربع ونصف النهائي في عشرة أوزان, في الوقت الذي برمجت فيه النهائيات يوم السبت بقاعة حرشة ابتداء من (00ر14).

ومن بين الملاكمين الذين سيكونون حاضرين في النهائيات, عناصر المنتخب الوطني, على غرار محمد فليسي (52 كلغ), في الوقت الذي سيغيب فيه رياضيون آخرون بسبب تواجدهم في تربص مع الفريق الوطني بالشلف قبل المشاركة في الدورة الدولية "أحمد كولمت" المقرر ما بين 13 و 19 يناير بإسطنبول التركية.

وقد جرت منافسات كأس الجزائر عبر مرحلة الولاية وذلك من أجل السماح للعناصر الدولية للمشاركة في مختلف التربصات التحضيرية.

آخر تعديل على الأربعاء, 08 كانون2/يناير 2020 17:00
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ملاكمة/ كأس الجزائر (أكابر): النهائيات يوم السبت بقاعة حرشة حسان بالعاصمة
  أدرج يـوم : الأربعاء, 08 كانون2/يناير 2020 16:56     الفئـة : رياضــة     قراءة : 7 مرة   شارك

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