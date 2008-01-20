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جوائز الكاف-2019: الجزائر تفتك أربع جوائز

  أدرج يـوم : الأربعاء, 08 كانون2/يناير 2020 10:45     الفئـة : رياضــة     قراءة : 32 مرات
جوائز الكاف-2019: الجزائر تفتك أربع جوائز

الغردقة (مصر) - افتكت الجزائر أربع جوائز خلال الحفل الـ28 لجوائز الكنفيدرالية الافريقية لكرة القدم (كاف) لسنة 2019، والتي جرت سهرة اليوم الثلاثاء بالغردقة المصرية، من بينها جائزة أفضل منتخب في القارة بفضل تتويج الفريق الوطني بكأس افريقيا للأمم 2019.

وكانت بقية الجوائز الجزائرية "فردية"، حيث تحصل يوسف بلايلي على لقب أفضل لاعب ينشط في نادي افريقي، في الوقت الذي نال فيه جمال بلماضي جائزة أفضل مدرب لفريق الرجال، بينما حاز رياض محرز على جائزة أجمل هدف في السنة.

وعبر رئيس الإتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف)، خير الدين زطشي، الذي تسلم جائزة أفضل فريق في القارة، عن سعادته وافتخاره للمساهمة في عودة الجزائر إلى السيطرة على الصعيد القاري، سيما بفضل تتويج "الخضر" باللقب الافريقي في طبعة 2019، بعد 29 سنة من تحقيق أول كأس قارية في تاريخ الجزائر.

وأضاف السيد زطشي قائلا "أنا جد فخور بهذا التتويج الذي أهديه لكل الجزائريين في العالم".

من جهته، أهدى الناخب الوطني جمال بلماضي لقب أفضل مدرب للرجال في القارة، إلى "الشعب الجزائري واللاعبين الذين كانوا الفاعلين على أرضية الميدان إضافة إلى أعضاء الطاقم الفني".

وأضاف بلماضي "الكاف كانت رائعة مع المنتخبات ال24 التي شاركت في الحدث القاري، وأهدي هذا التتويج لبلدي وشعبنا الذي يستحق كل شيء".

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كما تحصل قائد الفريق الوطني، رياض محرز، الذي لم يتوج بلقب أفضل لاعب افريقي لسنة 2019 الذي عاد للسينغالي ساديو ماني، على جائزة أجمل هدف في السنة، والمسجل في نصف نهائي كأس افريقيا الماضية أمام نيجيريا عبر مخالفة مباشرة قبل لحظات عن نهاية المباراة وهو الهدف الذي أهدى تأشيرة النهائي لـ"الخضر".

كما اختير محرز ضمن التشكيلة المثالية الافريقية لسنة 2019، حيث كان اللاعب الجزائري الوحيد في هذه القائمة.

أما بالنسبة ليوسف بلايلي، الذي سجل عودة قوية مع المنتخب الوطني بمساهمته الكبيرة في تتويج الفريق باللقب القاري، فقد تحصل على جائزة أفضل لاعب ينشط في ناد إفريقي، بعد تألقه مع "الخضر" بنيله للقب "كان-2019" ومع ناديه السابق الترجي الرياضي التونسي بافتكاكه للقب رابطة أبطال افريقيا.

ولدى السيدات، نالت النايجيرية آسيسات أوشوالا، جائزة أفضل لاعبة في القارة، في الوقت الذي تحصل فيه المغربي أشرف حكيمي على جائزة أفضل لاعب إفريقي شاب والذي تسلمها من يدي النجم الأسبق لكرة القدم الجزائرية، رابح ماجر.

بالمقابل، نال المنتخب الكامروني جائزة أفضل فريق نسوي للسنة الماضية.

 

آخر تعديل على الأربعاء, 08 كانون2/يناير 2020 10:50
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جوائز الكاف-2019: الجزائر تفتك أربع جوائز
  أدرج يـوم : الأربعاء, 08 كانون2/يناير 2020 10:45     الفئـة : رياضــة     قراءة : 32 مرة   شارك

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