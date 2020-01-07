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كرة القدم/الرابطة الأولى (نصر حسين داي): اقالة المدرب عجالي و زكري لخلافته مؤقتا

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 07 كانون2/يناير 2020 19:31     الفئـة : رياضــة     قراءة : 2 مرات

الجزائر- أعلنت إدارة نصر حسين داي (الرابطة الأولى لكرة القدم) يوم الثلاثاء عن قرارها بالاستغناء عن خدمات المدرب اخضر عجالي, بعد يومين من إقصاء الفريق من منافسة كأس الجزائر في دورها السادس عشر أمام أمل الاربعاء (الرابطة الثانية) (0-1 بعد الوقت الإضافي, حسب ما علمت (واج) لدى أدارة النصرية.

و أكد رئيس نصر حسين داي, مراد لحلو, لواج قائلا:" لم يعد عجالي مدربا لنصر حسين داي. لقد غادر الفريق رفقة المدرب المساعد, عزالدين رحيم. لقد كلفنا ناصر زكري مدرب الفريق الرديف بالإشراف على الفريق الأول في انتظار تعيين مدرب جديد الذي سيكون محليا بنسبة 90 بالمائة".

و كان عجالي اللاعب السابق للنهد (1991-1994) قد خلف في شهر نوفمبر الماضي, أزقي رمان, المستقيل بعد الهزيمة المسجلة في الداربي العاصمي أمام مولودية الجزائر (0-3) لحساب الجولة الثامنة للبطولة المحترفة الأولى.

عقب نهاية مرحلة الذهاب للبطولة, يحتل نصر حسين داي المركز ال 13 برصيد 15 نقطة و بفارق نقطة واحدة عن أول ناد مهدد بالسقوط, نادي بارادو (15 - 14 ن) الذي تبقى له ثلاث مباريات متأخرة.

و ستستأنف النصرية المهددة بالسقوط, الشطر الثاني من المنافسة خارج  قواعدها وذلك أمام شبيبة القبائل, يوم الاربعاء 5 فبراير بملعب أول نوفمبر بتيزي وزو, لحساب الجولة السادسة عشرة للبطولة.

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كرة القدم/الرابطة الأولى (نصر حسين داي): اقالة المدرب عجالي و زكري لخلافته مؤقتا
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 07 كانون2/يناير 2020 19:31     الفئـة : رياضــة     قراءة : 2 مرة   شارك

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